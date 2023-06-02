Эксперты объяснили рост промпроизводства Башкирии результатом эффективной экономической политики

В Башкирии индекс промышленного производства в Башкирии составил 110%. Такие данные за апрель предоставил глава региона Радий Хабиров в соцсетях. По его словам, промышленность республики продолжает развиваться даже несмотря на то, что на страну оказывается давление со стороны других государств.
Результат, достигнутый Башкирией, «Башинформу» прокомментировали эксперты.
Заведующий лабораторией современных проблем региональной экономики Центрального аппарата Уфимского федерального исследовательского центра РАН, доктор экономических наук Ильдар Зулькарнай считает показатели, достигнутые республикой, результатом сложной системной работы и прежде всего диверсификации экономики.
«Введенные в прошлом году санкции, как ожидалось, должны были оказать существенное влияние на экономику страны и в частности нашего региона, в значительной мере ориентированного на добычу и переработку полезных ископаемых. Однако мы увидели рост индекса промышленного производства в Башкирии, который в апреле 2023 года составил 110% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а в январе-апреле – 101,9%. Это лучше, чем в среднем по России – 105,2% и 100,6% соответственно и говорит об эффективности работы управленческой команды республики, активном привлечении инвестиций. Как видно из анализа показателей, рост достигнут во многом благодаря диверсификации экономики. По некоторым направлениям он очень большой, например в производстве мебели (+62,3%), особенно радует, что выросло производство электроники, что говорит об эффективности научного потенциала Башкирии. Многие санкции вступают в силу в текущем году, значит руководству республики предстоит еще более эффективная работа по укреплению промышленного потенциала, привлечению инвестиций в экономику», - прокомментировал экономист.
Сопредседатель регионального штаба ОНФ Шамиль Валеев видит в позитивной динамике роста индекса промышленного производства в Башкирии стабильность для общества, возможность ощущать уверенность в завтрашнем дне.
«Индекс промышленного производства в России за первый квартал составил 100,6%, а за апрель – 105,2% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, а в Башкирии – 101,9 и 110%. Это не просто статистика, а некий смысловой знак, показатель того, что экономика России смогла выдержать то неимоверное количество санкций, которые были введены против нее западными странами. Сейчас экономика становится суверенной, выдержав накал санкций, а Башкирия – в передовиках этого процесса. Вышеназванные цифры нужно рассматривать не только через призму политических и экономических процессов, но намного глубже: через социальную составляющую, общество. Эти цифры говорят, что создаются рабочие места, выплачивается заработная плата, строится жилье, проводится догазификация и многое другое. То есть, несмотря на вызовы, привычные для нашей страны, которая на любом этапе истории была раздражителем для Запада, наше общество стабильно и уверено в завтрашнем дне», - подчеркнул Шамиль Валеев.
«Рост промышленного производства на фоне санкций свидетельствует о позитивных тенденциях, происходящих в экономике нашей республики. Если посмотреть на динамику роста по различным отраслям, можно увидеть, что он достигнут не только за счет крупных компаний, но и предприятий малого и среднего бизнеса, которые все увереннее заявляют о себе. В частности, высокие темпы роста отмечаются в отраслях, где преобладает малый и средний бизнес: в производстве мебели (+62,3%), текстильных изделий (+8,2%) и особенно в производстве изделий народных художественных промыслов (+ 80%). Последний пример наглядно свидетельствует еще и о том, насколько эффективно работают меры поддержки этой отрасли, которые с прошлого года начала оказывать республика. Думаю, что созданная в Башкирии благоприятная среда для развития бизнеса позволит республике и в дальнейшем сохранять высокие темпы роста», - считает генеральный директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ Элиана Саитова.