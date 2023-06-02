Эксперты объяснили рост промпроизводства Башкирии результатом эффективной экономической политики

«Введенные в прошлом году санкции, как ожидалось, должны были оказать существенное влияние на экономику страны и в частности нашего региона, в значительной мере ориентированного на добычу и переработку полезных ископаемых. Однако мы увидели рост индекса промышленного производства в Башкирии, который в апреле 2023 года составил 110% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а в январе-апреле – 101,9%. Это лучше, чем в среднем по России – 105,2% и 100,6% соответственно и говорит об эффективности работы управленческой команды республики, активном привлечении инвестиций. Как видно из анализа показателей, рост достигнут во многом благодаря диверсификации экономики. По некоторым направлениям он очень большой, например в производстве мебели (+62,3%), особенно радует, что выросло производство электроники, что говорит об эффективности научного потенциала Башкирии. Многие санкции вступают в силу в текущем году, значит руководству республики предстоит еще более эффективная работа по укреплению промышленного потенциала, привлечению инвестиций в экономику», - прокомментировал экономист.