Эксперты назвали причины роста индекса промпроизводства в Башкирии

Основные факторы этого роста – прежде всего опережающая инвестиционная активность по сравнению со среднероссийскими показателями за последние четыре года. Также это расширение территорий опережающего развития, в которых уже сейчас насчитывается более 120 резидентов. И, кроме того, политика по созданию промышленных кластеров.

Денис Чувилин, заведующий кафедрой Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве России