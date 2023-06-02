Эксперты назвали причины роста индекса промпроизводства в Башкирии

В республике вырос индекс промпроизводства. Об этом в соцсетях написал Глава Башкортостана. Индекс промпроизводства в регионе в апреле составил 110% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В январе-апреле – 101,9%. Это лучше, чем в среднем по России – 105,2% и 100,6% соответственно. Радий Хабиров отметил, что промышленность региона продолжает развиваться, несмотря ни на какие внешние факторы. В Башкирии привлекают инвесторов, разрабатывают меры поддержки, появляются новые рабочие места, увеличиваются налоговые отчисления в бюджет, написал Глава Башкортостана.

В Республики Башкортостан промышленность – это основа экономики, это не менее четверти доли в показателе валового регионального продукта. И это еще раз демонстрирует, что дифференцированная сильная экономическая структура Башкортостана с сильной промышленностью позволяет импортозамещать, позволяет оказывать влияние на санкционное давление, и достаточно устойчиво экономика себя проявляет.

Рустем Ахунов, депутат Государственного Собрания, заслуженный экономист Республики Башкортостан

Основные факторы этого роста – прежде всего опережающая инвестиционная активность по сравнению со среднероссийскими показателями за последние четыре года. Также это расширение территорий опережающего развития, в которых уже сейчас насчитывается более 120 резидентов. И, кроме того, политика по созданию промышленных кластеров.

Денис Чувилин, заведующий кафедрой Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве России

Это значит, что решения правительства и региона, и страны правильные. Мы начинаем замещать ушедшие компании, а на рынке труда рекордно низкий уровень безработицы.

Рустам Камалов, заместитель директора Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве России
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