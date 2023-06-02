Эксперты назвали причины роста индекса промпроизводства в Башкирии

В республике вырос индекс промпроизводства. Об этом в соцсетях написал Глава Башкортостана. Индекс промпроизводства в регионе в апреле составил 110% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
В январе-апреле – 101,9%. Это лучше, чем в среднем по России – 105,2% и 100,6% соответственно. Радий Хабиров отметил, что промышленность региона продолжает развиваться, несмотря ни на какие внешние факторы. В Башкирии привлекают инвесторов, разрабатывают меры поддержки, появляются новые рабочие места, увеличиваются налоговые отчисления в бюджет, написал Глава Башкортостана.