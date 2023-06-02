В Минстрое Башкирии рассказали подробности возобновления строительства мечети «Ар-Рахим»

На сегодня завод-изготовитель улем изготовил, на днях он прибудет на строительную площадку. Подрядчик изготовил подкрановые пути. Сюда зайдут тяжелые краны – единичные экземпляры у нас в республике, мы отработали с поставщиками этих услуг. Улемы будут смонтированы в соответствии с нормами и требованиями.

Ридаль Саетов, и.о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан