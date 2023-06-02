В Минстрое Башкирии рассказали подробности возобновления строительства мечети «Ар-Рахим»

Возобновили стройку призывами к молитве. Теперь звуки азана будут звучать с минаретов соборной мечети «Ар-Рахим» каждую пятницу. Сегодня на строящемся объекте вновь закипела работа. Возводить мечеть начали в 2007 году, после этого стройка неоднократно останавливалась, происходила корректировка проектно-сметной документации. В итоге объект был законсервирован.
И вот сегодня по поручению Главы Башкортостана начались строительные работы. В первую очередь огораживают строительную площадку, благоустраивают территорию.
Финансирование строительства мечети не предусмотрено из бюджета, все работы будут проводить за счёт пожертвований, рассказал сегодня журналистам исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры региона. Также Ридаль Саетов прояснил ситуацию с улемом одного из минаретов. Конструкция упала 13 марта 2023 года из-за шквалистого ветра.