В Минстрое Башкирии рассказали подробности возобновления строительства мечети «Ар-Рахим»

Возобновили стройку призывами к молитве. Теперь звуки азана будут звучать с минаретов соборной мечети «Ар-Рахим» каждую пятницу. Сегодня на строящемся объекте вновь закипела работа. Возводить мечеть начали в 2007 году, после этого стройка неоднократно останавливалась, происходила корректировка проектно-сметной документации. В итоге объект был законсервирован.

И вот сегодня по поручению Главы Башкортостана начались строительные  работы. В первую очередь огораживают строительную площадку, благоустраивают территорию.

Строительство шло с перерывами, будем надеяться, что это окончательный рывок, и мы достроим мечеть.

Айнур Биргалин, председатель-муфтий Духовного управления мусульман Республики Башкортостан

Финансирование строительства мечети не предусмотрено из бюджета, все работы будут проводить за счёт пожертвований, рассказал сегодня журналистам исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры региона. Также Ридаль Саетов прояснил ситуацию с улемом одного из минаретов. Конструкция  упала 13 марта 2023 года из-за шквалистого ветра.

На сегодня завод-изготовитель улем изготовил, на днях он прибудет на строительную площадку. Подрядчик изготовил подкрановые пути. Сюда зайдут тяжелые краны – единичные экземпляры у нас в республике, мы отработали с поставщиками этих услуг. Улемы будут смонтированы в соответствии с нормами и требованиями.

Ридаль Саетов, и.о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан
Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии