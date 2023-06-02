Радий Хабиров провел совещание по развитию туристической отрасли

Программа «Башкирско-белорусское долголетие» стала популярной среди жителей республики. В этом году ею планируется охватить более 1300 человек. Теперь по аналогичной схеме организовать льготные туры для пожилых хотят и в Абхазию. Об этом сегодня сообщили на заседании в администрации главы республики, которое посвятили развитию туризма.

Радий Хабиров предложил до официального старта программы «Башкирско-абхазское долголетие» организовать пилотную поездку в Абхазию для туристов, чтобы убедиться в необходимости данного тура.

Абхазия – наш партнёр, там есть что посмотреть нашим землякам. Надо сделать пилот – отправить одну группу. И после этого обсудить с ними перспективы запуска полноценного проекта.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На заседании разговор шел в целом о развитии туризма и улучшению инфраструктуры туристически привлекательных мест и объектов Башкортостана. С докладом о развитии столицы республики выступил глава уфимской администрации.

В этом году Уфа, наконец, получит достаточный объём туристической навигации и новых точек притяжения гостей. Людям не хватает таких «фишек».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ