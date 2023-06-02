Радий Хабиров провел совещание по развитию туристической отрасли

Программа «Башкирско-белорусское долголетие» стала популярной среди жителей республики. В этом году ею планируется охватить более 1300 человек. Теперь по аналогичной схеме организовать льготные туры для пожилых хотят и в Абхазию. Об этом сегодня сообщили на заседании в администрации главы республики, которое посвятили развитию туризма.