Радий Хабиров провел совещание по развитию туристической отрасли

Программа «Башкирско-белорусское долголетие» стала популярной среди жителей республики. В этом году ею планируется охватить более 1300 человек. Теперь по аналогичной схеме организовать льготные туры для пожилых хотят и в Абхазию. Об этом сегодня сообщили на заседании в администрации главы республики, которое посвятили развитию туризма.
Радий Хабиров предложил до официального старта программы «Башкирско-абхазское долголетие» организовать пилотную поездку в Абхазию для туристов, чтобы убедиться в необходимости данного тура.
На заседании разговор шел в целом о развитии туризма и улучшению инфраструктуры туристически привлекательных мест и объектов Башкортостана. С докладом о развитии столицы республики выступил глава уфимской администрации.