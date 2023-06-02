В Башкирии нашествию шелкопряда подверглась площадь почти в 400 га

Около десяти районов республики подверглись нашествию шелкопряда. Насекомые объедают деревья, оставляя после себя голые ветки. Гусеницы-вредители орудуют не только в лесах, но и населенных пунктах. Так, например, тревогу бьют жители села Еслевский в Стерлитамакском районе. На подступах к деревне шелкопряд поразил целую дубовую рощу.

Гусениц на участке Земфиры Никитиной можно грести лопатой. Возле каждого дерева полчища шелкопрядов. И это несмотря на то, что с начала нашествия территорию обработали химикатами. Эффект конечно есть: часть вредителей гибнет, не успевая полакомиться зелёными насаждениями.

У Татьяны Малюшиной от шелкопрядов пострадали фруктовые деревья. Листья яблони изъедены паразитами. Если бы не экстренно принятые меры, остались бы голые ветки, рассказывает женщина. И так на многих участках. Сельчане как могут держат оборону. Марина Качкова, например, в первые дни пыталась собирать гусениц вручную. Такое нашествие в этих краях, по словам местных жителей, наблюдается второй год подряд.

В рационе непарного шелкопряда около 300 видов растений, почти все лиственные породы деревьев, часть хвойных, а также кустарники. По словам специалистов, за раз бабочка откладывает до 1000 яиц.

В этом году нашествие шелкопряда наблюдается в средней полосе республики. Особенно заметно гусеницы орудуют на территории Альшеевского, Миякинского, Федоровского, Бижбулякского, Белебеевского районов. Область распространения вредителя – почти 400 тысяч гектаров. В Минлесхозе рассказали, что специалисты обработают около 15% от этих площадей.