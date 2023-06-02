Радий Хабиров провел заседание Совета по вопросам развития физической культуры и спорта

Столица Башкортостана может принять форум «Россия – спортивная держава». Эти и другие вопросы сегодня обсудили на прошедшем заседании Совета по вопросам развития физической культуры и спорта при Главе Республики Башкортостан. В работе принял участие заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

Участники заседания обсудили вопросы гармонизации законодательства в спорте и образовании, цифровизацию в области спорта и медико-биологическое сопровождение башкирских атлетов.

Республика вышла с инициативой проведения в юбилейном году международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Просим поддержать наше предложение, мы уже отправили необходимые документы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Одним из главных вопросов повестки стало развитие адаптивного спорта. Для участия в заседании совета в Уфу приехал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Особое внимание в республике будет уделяться привлечению участников СВО к занятиям спортом.

По всей России с 1 июня начали работать филиалы фонда «Защитники Отечества». У нас в районах и городах активно работают социальные координаторы. К концу года их количество увеличится до 180. Конечно, будем работать по привлечению наших раненых бойцов к занятиям спортом. Гульнур Кульсарина, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества»