Радий Хабиров провел заседание Совета по вопросам развития физической культуры и спорта

Столица Башкортостана может принять форум «Россия – спортивная держава». Эти и другие вопросы сегодня обсудили на прошедшем заседании Совета по вопросам развития физической культуры и спорта при Главе Республики Башкортостан. В работе принял участие заместитель министра спорта России Алексей Морозов.
Участники заседания обсудили вопросы гармонизации законодательства в спорте и образовании, цифровизацию в области спорта и медико-биологическое сопровождение башкирских атлетов.
Одним из главных вопросов повестки стало развитие адаптивного спорта. Для участия в заседании совета в Уфу приехал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Особое внимание в республике будет уделяться привлечению участников СВО к занятиям спортом.
В завершении заседания состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Паралимпийским комитетом России и Правительством Республики Башкортостан. Выдающихся башкирских спортсменов наградили государственными наградами. Также Радий Хабиров вручил сертификаты «Государственной спортивной стипендии» республики. Три тренера получили по миллиону рублей в рамках программы «Сельский тренер».