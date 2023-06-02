ФК «Уфа» проведёт заключительный матч в сезоне Первой лиги

Завтра наша команда на стадионе «Нефтяник» примет краснодарскую «Кубань». Несмотря на неудачу в последнем туре в игре против «Нефтехимика», у «Уфы» остаются хорошие шансы на то, чтобы остаться в Первой лиге. Для этого команде нужно побеждать у «Кубани» и рассчитывать, что «Велес» не выиграет в гостях у «Балтики».
Помочь «Уфе» в этой встрече может Иван Темников, начавший тренироваться в общей группе. А вот участие трёх центральных защитников Эрвинга Ботаки, Льва Ушахина и Александра Мухина под вопросом. Все они занимаются по индивидуальной программе. Время начала решающей встречи с «Кубанью» – 16:00, вход свободный.