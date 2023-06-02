ФК «Уфа» проведёт заключительный матч в сезоне Первой лиги

Завтра наша команда на стадионе «Нефтяник» примет краснодарскую «Кубань». Несмотря на неудачу в последнем туре в игре против «Нефтехимика», у «Уфы» остаются хорошие шансы на то, чтобы остаться в Первой лиге. Для этого команде нужно побеждать у «Кубани» и рассчитывать, что «Велес» не выиграет в гостях у «Балтики».

Мы должны играть от себя, на победу, другой результат нас не устраивает. Будем больше рассчитывать на свои силы и возможности, плюс родной стадион, поддержка трибун. Наши усилия все вместе дадут общий положительный результат.

Арслан Халимбеков, главный тренер ФК «Уфа»

Мы просим поддержки от вас, 12-й игрок – это очень важно на поле и за полем, мы все прекрасно слышим, просим, чтобы вы пришли и поддержали команду.

Артём Голубев, защитник ФК «Уфа»

Помочь «Уфе» в этой встрече может Иван Темников, начавший тренироваться в общей группе. А вот участие трёх центральных защитников Эрвинга Ботаки, Льва Ушахина и Александра Мухина под вопросом. Все они занимаются по индивидуальной программе. Время начала решающей встречи с «Кубанью» – 16:00, вход свободный.

Я приехал, начал тренироваться, надеюсь, что подготовлюсь к этой игре. Все осталось позади, травму имею в виду.

Иван Темников, полузащитник ФК «Уфа»

Болельщикам желаю терпения и чтобы поддерживали нас, я думаю, на последний матч придут и поболеют за нас, а мы приложим усилия и покажем результат.

Роман Минаев, нападающий ФК «Уфа»
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