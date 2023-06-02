Шахматисты из Луганска приехали на учебно-тренировочные сборы в Башкирию

Вместе со сверстниками из Башкортостана луганские шахматисты тренируются, отдыхают и развлекаются в Уфимском районе, в санатории «Юматово». Организаторы приготовили насыщенную программу, чтобы юные интеллектуалы могли не только наработать навыки игры в шахматы, но и набраться сил.

Шахматная эстафета – командная работа. Здесь проверка и знаний, и усидчивости, и скорости мышления. И в отличие от обычного формата, друг может подсказать. Марк Ахмадуллин почти как капитан, помогает ребятам в команде.

Санаторий «Юматово» принимает шахматный лагерь не первый год. Но этим летом – рекордный заезд, больше сотни детей и педагогов. Это ребята из Салавата, Туймазов, Нефтекамска, Стерлитамака и Гафурийского района. Приехали гости из Луганска.

Ребят поделили на несколько групп. Пока у одних классические соревнования, у других сеанс одновременной игры против международного мастера Роберта Ямилова. Алексей Пантелеев анализирует свою игру постфактум, признает: разница в статусах пока сказывается на результате. А вот Дмитрий Скрипник сыграл вничью – почти победа. Сумел найти тактику в игре со статусным оппонентом.

Проверить свои способности и шахматные навыки предстоит еще не раз. Но детям организовали и другие занятия: пока две группы играют в шахматы в разных форматах, другие плавают, третьи вырезают воздушного змея.