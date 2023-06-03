Уроженка Башкирии Эльмира Диваева заняла второе место в телешоу «Голос»

11-сезон популярного вокального шоу «Голос» завершен. В финале жители Башкирии болели за уроженку Стерлитамака Эльмиру Диваеву, которая заняла второе место.
Конкурсантка успешно прошла весь путь - от отбора в команду до выхода в финал. За победу она боролось под наставничеством Владимира Преснякова. Вместе с ним она исполнила в финале популярную песню «Стюардессу по имени Жанна».
В следующем туре артистка из Башкирии исполнила трек недавно умершей Тины Тёрнер под названием «The best». Третьим номером у Эльмиры стала песня Валерии «Была любовь».
За победу в финале боролись также еще три девушки: Людмила Серебрякова (команда Басты), Ирина Сыщикова (команда Антона Беляева) и Виктория Соломахина (команда Полины Гагариной). В результате зрительского голосования победила Виктория Соломахина.