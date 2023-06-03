Появилось фото мусорного полигона в Башкирии, на котором обнаружили мертвого младенца

В Белорецком районе Башкирии сотрудники мусорного полигона обнаружили в бытовых отходах тело новорожденного. Оказалось, что погибшему ребенку было всего пять дней.
Сейчас правоохранители разыскивают мать младенца, а прокуратура начала проверку по факту обнаружения трупа.
В ходе комплекса надзорных мероприятий межрайонная прокуратура даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, призванных выявлять неблагополучные семьи и детей, оказавшихся в социально опасном положении, а также причины и условия, способствовавшие произошедшей ситуации.
При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Кроме того, межрайонная прокуратура контролирует ход доследственной проверки, организованной данному факту следственным органом.