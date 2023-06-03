В зону СВО из Уфы после отпуска отправилась очередная группа бойцов

После двухнедельного отдыха снова в бой. Сегодня утром из Уфы в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная партия отпускников. Военнослужащих башкирского добровольческого батальона имени Героя России Александра Доставалова проводила и съемочная группа БСТ.

Крепкие объятия и наставления от отца семейства, супруге – беречь себя, а сыну – найти невесту. Огромное желание обзавестись внуками даже стало причиной выбора позывного. В зону СВО «Дед» возвращается с надеждой, что в скором времени всё-таки станет дедушкой. С собой обязательно – оберег от жены. Этот заяц был рядом с бойцом в Запорожье, Донецкой и Луганской народных республиках.

Там я нахожусь с 5 сентября. Возвращаюсь, потому что надо доделать начатое, да и мужики там остались, не могу их бросить. Позывной «Дед», военнослужащий

Две недели в кругу родных и близких позади. Бойцы башкирского добровольческого батальона имени Александра Достовалова возвращаются к местам несения службы. На комфортабельном автобусе их доставит опытный водитель. Фикрат Акимов за рулем с 1978 года. На Донбасс вместе с напарником они едут не в первый раз. Схема уже отработана. Туда везут отдохнувших солдат, обратно отпускников.

Практически не отдыхаем. Туда-сюда. С людьми интереснее и веселее. Фикрат Акимов, водитель автобуса

Трансфер в зону СВО организован по поручению Главы Башкортостана. Кстати, в этом автобусе поедут несколько бойцов, которые на этой неделе встречались с Радием Хабировым. Руководитель республики на оперативном совещании в Правительстве региона вручил доставаловцам госнаграды.

Наши ребята отличаются мужеством, собранностью, дисциплиной. Башкир все хвалят, только положительные отзывы. Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими