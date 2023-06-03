Леонид Слуцкий прочёл лекцию студентам в Уфе

Главный либерал-демократ отметил, что сейчас идет решающая и последняя схватка с нацизмом. Необходимо забыть про политические распри и встать плечом к плечу. При этом Слуцкий все же призвал молодых людей вступать в ЛДПР, отметив, что это партия молодых, но не по возрасту, а еще и по духу. По его словам, важно задуматься о развитии науки и техники, не допустить «утечки мозгов» на Запад. От сегодняшних студентов завтра будет зависеть будущее страны.