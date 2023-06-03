Леонид Слуцкий прочёл лекцию студентам в Уфе

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий прочел для башкирских студентов лекцию по международной политике. Парламентарий в ходе рабочего визита в республику посетил УГНТУ. Общение он начал с самой главной темы дня – проведение СВО.

Главный либерал-демократ отметил, что сейчас идет решающая и последняя схватка с нацизмом. Необходимо забыть про политические распри и встать плечом к плечу. При этом Слуцкий все же призвал молодых людей вступать в ЛДПР, отметив, что это партия молодых, но не по возрасту, а еще и по духу. По его словам, важно  задуматься о развитии науки и техники, не допустить «утечки мозгов» на Запад. От сегодняшних студентов завтра будет зависеть будущее страны.

Башкортостан – важнейший регион России, я здесь бываю часто, будем развивать нашу партийную ячейку. Будем работать с молодежью. Много интересных и креативных проектов. Подготовленная молодежь, которая действительно выдвигает очень современные и  классные идеи, которые мы будем поддерживать.

Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР, председатель комитета Госдумы России по международным дела

А вот на площадке УМПО председатель ЛДПР встретился с коллективом завода и обсудил развитие технологического суверенитета. Леонид Слуцкий побывал в производственно-учебном центре Ростеха, где ознакомился с тезисами по развитию материаловедения и продемонстрировал свои знания в области электротехники. Парламентарий высоко оценил работу учебного центра, отметив,  что таких должно быть больше.

Очень нужны люди, которые прекрасно владеют специальностью с фундаментальной подготовкой. Стране также нужны физики, математики, продвинутые инженеры. Мы предлагаем всех, кто учится на технических факультетах, освободить на ближайшие минимум десять лет от платы за образование. Стране нужен технологический прорыв.

Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР, председатель комитета Госдумы России по международным делам
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