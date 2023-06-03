Из Башкирии отправлен очередной гумконвой для участников СВО

На этот раз добровольческие батальоны и мобилизованные получат в основном военную технику и строительные материалы, а также квадрокоптеры, тепловизоры, антидронные ружья – все для выполнения боевых задач. Отправлены также индивидуальные посылки и письма от близких.

Груз собирали с учетом пожеланий самих бойцов. Всего в зону СВО отправились восемь грузовых машин.

Уже 26-й конвой. Отправляем 23 машины большой проходимости, есть баня на колесах. Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

В сборе гуманитарного груза активно помогают предприниматели и просто неравнодушные жители республики. Вся техника и посылки собираются в едином логистическом центре на базе предприятия «Башсехозтехника». Любой желающий может внести свою лепту.

Осваиваю продукцию для нужд СВО. Спроектировал складной столик, который выдерживает большие нагрузки. Тагир Валеев предприниматель