В Башкирии жители села жалуются на соседство со стаей собак

В селе Иглино жители жалуются на соседство со стаей собак. Несколько десятков животных обитают на одном участков. Сельчане рассказывают, что были случаи, когда четвероногие проникали на соседние участки или выбегали на улицу. Между тем сама хозяйка участка утверждает, что занимается спасением и отловом бродячих собак.

В качестве доказательства жительница Иглино Лариса Жаркова показывает следы подкопа под забором на участке. Факт проникновения собак зафиксировали полиция и ветеринары. Женщина говорит, что больше всего боится за своих детей. Случаи подкопа показывают и другие соседи.

Полицию вызывали, ветеринарную службу. Ветеринарная служба заактировала, что с ее территории попали животные нечипированные, некоторые нестерилизованные. На свой участок на протяжении всего времени, сколько мы обращались, они никого не пускает. Ночами мы перестали спать, собаки лают круглосуточно. Днем, вечером – вой. Лариса Жаркова, жительница с. Иглино

Жители микрорайона говорят, что проблема эта беспокоит их уже не первый месяц. Это видео они сняли зимой.

Она говорит: «Я – зоозащитница». Я говорю: «Ничего не знаю, собачий приют должен быть за чертой населенного пункта». Она начала мне перечислять законы, статьи, угрожать законами. Любовь Копылова, жительница с. Иглино

Они вот каждый день ходят на площадку, по этой дорожке идут, собаки постоянно выбегают, кидаются. По весне вообще много собак бегало, просто детей страшно на площадку отправлять, одних отправлять тоже никак. По дороге набрасываются, но кусать не кусали, потому что дети успевают оглянуться, либо отойти в сторону. Гульнара Ахметова, жительница с. Иглино

Хозяйка участка, где живут собаки, подтвердила, что занимается отловом в районе. Альбина Асадуллина рассказала, что делает это по всем правилам и у нее есть отдельный приют, куда свозят бездомных животных и сейчас там строятся вольеры. А на этом участке отдельные загоны.

До этого было в два раза больше собак. Вы слышите собак? Сейчас у меня 34 больших собаки и восемь щенков. Щенков мы пристраиваем, собак я сюда больше не вожу, это мои личные собаки, которые со мной полжизни. Они начинают нарочно шуметь по ночам, бить в окна, забор, в дверь. Собаки у меня. Провоцирует это, снимают, выкладывают. Альбина Асадуллина

Между тем в администрации района получали жалобы от жителей. И подключили надзорные и исполнительные органы.

Со своей стороны мы сейчас тоже готовим претензионное письмо по факту ненадлежащего содержания этих собак. Направляли обращения в Росреестр. они провели проверку целевого использования. Выявили там нарушения, дали предписания. Проверка повторная будет в июле. Андрей Коннов, первый заместитель главы администрации Иглинского района

Как отмечают эксперты, права и свободы одного гражданина не должны нарушать права и свободы другого. Что касается и частной собственности, а неисполнений предписаний компетентных органов по устранению нарушений может повлечь серьезные последствия.

Если это не будет исполняться, то даже орган местного самоуправления может обратиться в суд с целью лишения этой недвижимости, потому что происходит систематическое нарушение прав других граждан. Новым законодательством, новыми поправками это уже предусмотрено. Василиса Курбанова, адвокат, член Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России

В разработке законопроект об ограничении домашних питомцев в многоквартирных домах. Сейчас уже назрел и остро стоит вопрос и об ограничении домашних животных и в частных домах, потому что ситуация усложняется тем, что некоторые люди пытаются открыть прямо приюты, либо пункты временного содержания именно в поселках, селах. Руфина Шагапова, заместитель председателя комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан