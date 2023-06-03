Башкирские скалолазы готовятся к важным стартам

Основная сборная республики выступит на чемпионате России и всероссийских соревнованиях в городе Пермь. А в Воронеже пройдет первенство России, куда отправятся юноши и девушки из Башкортостана.
Артем Хабибуллин – один из главных претендентов на высокий результат всероссийских соревнований в Перми в дисциплине «скорость». Прошлый сезон для уфимского спортсмена получился успешным. Он стал бронзовым призером спартакиады сильнейших и серебряным – на всероссийских соревнованиях.
Помимо Артема Хабибулллина на высокий результат претендует Камилла Кушаева из Салавата. В этом сезоне на всероссийских соревнованиях она уже неоднократно поднималась на пьедестал почета. В Перми также пройдет чемпионат России в дисциплинах «Трудность» и «Боулдеринг». С 10 по 13 июня в Воронеже будет организовано первенство России для юношей и девушек в возрасте от 10 до 13 лет, где выступят ребята из нашей республики.
На первенство России в Воронеж от республики поедет 17 спортсменов. Среди них воспитанница школы уфимской «Спартак» Виолетта Климова. В апреле ей удалось стать победительницей первенства Уфы в дисциплине скорость.
Главный старт сезона для скалолазов, которые специализируются в скорости, состоится в августе. Чемпионат России пройдет в Екатеринбурге.