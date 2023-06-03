Футбольный клуб «Уфа» вылетел из Первой лиги

В решающем матче на домашнем стадионе «Нефтяник» наша команда уступила «Кубани» из Краснодара. Гости открыли счёт с пенальти, отличился Нури Абдоков. Во втором тайме уфимцы один мяч усилиями Александра Сандрачука отыграли, но почти сразу «Кубань» забила второй. В оставшееся время наша команда штурмовала ворота соперника, но голов во встрече больше не было – 1:2.
За два года футбольный клуб «Уфа» проделал путь из Премьер-лиги во II Дивизион. Уже 5 июня, в этот понедельник, состоится заседание совета учредителей футбольного клуба «Уфа», на котором подведут итоги завершившегося сезона и перспективы следующего. Что касается будущего футболистов команды и их контрактов, вопрос на данный момент остаётся открытым.