Футбольный клуб «Уфа» вылетел из Первой лиги

В решающем матче на домашнем стадионе «Нефтяник» наша команда уступила «Кубани» из Краснодара. Гости открыли счёт с пенальти, отличился Нури Абдоков. Во втором тайме уфимцы один мяч усилиями Александра Сандрачука отыграли, но почти сразу «Кубань» забила второй. В оставшееся время наша команда штурмовала ворота соперника, но голов во встрече больше не было – 1:2.

Будем очень внимательно все анализировать, примем необходимые все меры и решения, обязательно проинформируем болельщиков. Безусловно, республика Башкортостан и Минспорта продолжит поддерживать ФК «Уфа» в Первой Лиге.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

За два года футбольный клуб «Уфа» проделал путь из Премьер-лиги во II Дивизион. Уже 5 июня, в этот понедельник, состоится заседание совета учредителей футбольного клуба «Уфа», на котором подведут итоги завершившегося сезона и перспективы следующего.  Что касается будущего футболистов команды и их контрактов, вопрос на данный момент остаётся открытым.

Я как и никто не могу сказать, что будет. Конечно, если клуб будет жить дальше, у меня действующий контракт, я остаюсь и буду делать всё, чтобы клуб вернулся в первую лигу.

Александр Сандрачук, защитник ФК «Уфа»

Пока ничего непонятно, у кого-то заканчиваются арендные соглашения, контракты. Сразу никому ничего не скажешь, будет решать руководство.

Данила Емельянов, полузащитник ФК «Уфа»
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