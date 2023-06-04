Пять человек утонули в Башкирии

Кроме того, сегодня утром стало известно, что в Кугарчинском районе рядом с деревней Тюлебаево в местном пруду, по словам очевидцев, утонул 29-летний мужчина. Спасатели госкомитета РБ по ЧС нашли и достали тело из воды.