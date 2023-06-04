Пять человек утонули в Башкирии

За минувшие выходные в Башкирии трагически погибли пять человек. Все они утонули в водоемах республики.
Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, первый смертельный случай произошел в Уфе в микрорайоне Сипайлово накануне, 3 июня. Из воды извлекли тело мужчины, чья личность сейчас устанавливается.
Также труп 40-летнего мужчины обнаружен в озере Шагайка около Мелеуза.
В Учалинском районе около деревни Сулейманово накануне вечером в местном карьере, со слов очевидцев, утонул 19-летний парень. Водолазные работы запланированы на сегодня спасателями МОУ «ДПК Учалинского района РБ».
Кроме того, сегодня утром стало известно, что в Кугарчинском районе рядом с деревней Тюлебаево в местном пруду, по словам очевидцев, утонул 29-летний мужчина. Спасатели госкомитета РБ по ЧС нашли и достали тело из воды.
Утром 4 июня в экстренные службы поступило ещё одно сообщение о происшествии в Кармаскалинском районе около деревни Кабаково. Здесь в реке Белой, со слов очевидцев, утонул 28-летний мужчина. Водолазные работы запланированы спасателями ЦПСО Уфы.