В Башкирии два человека погибли в ДТП

В Ишимбайском районе на 15 км автодороги Ишимбай - Кинзебулатово 23-летний водитель, управляя «ВАЗ-2107», не справился с управлением, допустил наезд на остановку общественного транспорта. В ДТП мужчина от полученных травм скончался. Установлено, что ранее он был лишён водительских прав.