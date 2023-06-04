В Башкирии два человека погибли в ДТП

В Башкирии произошло два смертельных ДТП, в котором погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Фото №1 - В Башкирии два человека погибли в ДТП

Первая авария, унесшая жизнь пассажира отечественной легковушки, произошла на 102 км автодороги Белорецк-Учалы-Миасс. Мужчина за рулем «ВАЗ-2114» врезался в попутную  Skoda Fabia и вылетел в кювет. От травм умер пассажир авто.

Водитель «ВАЗа» в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 0,607 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе.

пресс-служба ГИБДД по РБ

В Ишимбайском районе на 15 км автодороги Ишимбай - Кинзебулатово 23-летний водитель, управляя «ВАЗ-2107», не справился с управлением, допустил наезд на остановку общественного транспорта. В ДТП мужчина от полученных травм скончался.  Установлено, что ранее он был лишён водительских прав.  

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