В Башкирии два человека погибли в ДТП

В Башкирии произошло два смертельных ДТП, в котором погибли люди. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Первая авария, унесшая жизнь пассажира отечественной легковушки, произошла на 102 км автодороги Белорецк-Учалы-Миасс. Мужчина за рулем «ВАЗ-2114» врезался в попутную Skoda Fabia и вылетел в кювет. От травм умер пассажир авто.
В Ишимбайском районе на 15 км автодороги Ишимбай - Кинзебулатово 23-летний водитель, управляя «ВАЗ-2107», не справился с управлением, допустил наезд на остановку общественного транспорта. В ДТП мужчина от полученных травм скончался. Установлено, что ранее он был лишён водительских прав.