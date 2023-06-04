Как проходит боевое слаживание мотострелкового полка «Башкортостан»

Радий Хабиров навестил военнослужащих батальонов, которые отправились на боевое слаживание. Подразделения уже стали частью башкирского мотострелкового полка, который получил название «Башкортостан». Окончательный этап формирования проходит на полигоне в Самарской области. По словам командиров, у солдат из республики высокий уровень подготовки. Тем не менее впереди еще 2,5 месяца, за которые у них будет возможность восстановить забытые навыки и получить новые.

С помощью этого нехитрого упражнения бойцы тренируют предельную сосредоточенность и учатся чувствовать братское плечо. В шеренге все как один, а потому любая ошибка может стоить им жизни. График у бойцов плотный. Лишь из-за приезда главы республики для контрактников сделали небольшой перерыв. Радий Хабиров на ходу обсудил ряд вопросов с коллегами, о чем рассказал военнослужащим.

Ежедневно проходят занятия по боевой подготовке. Условия пока «тепличные» – живем в казарме, завтрак, обед, ужин. Позывной «Мир», командир башкирского батальона имени Даяна Мурзина

Подготовку бойцов ведут сразу по нескольким направлениям. Инженерно-тактическая, стрелковая, а также работа с беспилотниками. Обучают опытные инструкторы, которые имеют боевой опыт участия в специальной военной операции.

Занимаемся постоянно, учимся всему, работаем. Настроение боевое, все рвутся вперед. Позывной «Вижин»

Боевое слаживание в Самарской области проходят сразу несколько подразделений из Башкортостана. Батальоны имени Даяна Мурзина, Тагира Кусимова, Сергея Зорина, а также артдивизион и зенитно-артиллерийская батарея. Военнослужащие живут в казармах. Чуть позднее к ним присоединятся новые формирования, для которых на территории организовали палаточный лагерь.

Условия спартанские, приближенные к тем, в которых солдаты живут в зоне спецоперации. Правда, там это зачастую не палатки, а блиндажи. Уже на встрече с командованием войсковой части Радий Хабиров обсудил вопросы обустройства быта и обеспечение личного состава мотострелкового полка.

С нами приехали несколько министров, чтобы оказать содействие в обеспечении и обустройстве, решении бытовых вопросов на период прохождения боевого слаживания. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Руководитель региона рассказал о планах открытия на территории воинской части медицинского пункта. В период слаживания все бойцы пройдут диспансеризацию, с возможностью подправить свое здоровье. Глава Башкортостана также предложил организовать для военнослужащих выступления республиканских творческих коллективов.

Башкортостан играет лидирующую роль в комплектовании воинских подразделений. Хорошо, что у людей есть время на прохождение боевого слаживания. Большое за это спасибо. Подразделения успешно выполняют программы подготовки, военнослужащие очень ответственно подходят к занятиям. Андрей Серицкий, врио командующего 25-й общевойсковой армии

Ну а чтобы бойцов ничего не отвлекало от выполнения боевых задач, Радий Хабиров в очередной раз напомнил: власти будут оказывать всяческую поддержку их близким.

Сегодня в Уфе также начал работу филиал государственного фонда поддержки ветеранов СВО и их семей «Защитники Отечества». Это ещё один пункт в широком перечне мер поддержки, которые оказывают вашим родным и близким. Они будут под нашей опекой и заботой. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Таким примером стала помощь одному из членов семьи добровольца. Боец с позывным «Магаз» попросил уделить особое внимание своей дочери, которой требовалась медицинская помощь.

Она прошла реабилитацию, сейчас в РКБ в Уфе. Врачи хорошо относятся благодаря поручениям главы республики, большое спасибо. Позывной «Магаз»