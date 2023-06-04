Как проходит боевое слаживание мотострелкового полка «Башкортостан»

Радий Хабиров навестил военнослужащих батальонов, которые отправились на боевое слаживание. Подразделения уже стали частью башкирского мотострелкового полка, который получил название «Башкортостан». Окончательный этап формирования проходит на полигоне в Самарской области. По словам командиров, у солдат из республики высокий уровень подготовки. Тем не менее впереди еще 2,5 месяца, за которые у них будет возможность восстановить забытые навыки и получить новые.
С помощью этого нехитрого упражнения бойцы тренируют предельную сосредоточенность и учатся чувствовать братское плечо. В шеренге все как один, а потому любая ошибка может стоить им жизни. График у бойцов плотный. Лишь из-за приезда главы республики для контрактников сделали небольшой перерыв. Радий Хабиров на ходу обсудил ряд вопросов с коллегами, о чем рассказал военнослужащим.
Подготовку бойцов ведут сразу по нескольким направлениям. Инженерно-тактическая, стрелковая, а также работа с беспилотниками. Обучают опытные инструкторы, которые имеют боевой опыт участия в специальной военной операции.
Боевое слаживание в Самарской области проходят сразу несколько подразделений из Башкортостана. Батальоны имени Даяна Мурзина, Тагира Кусимова, Сергея Зорина, а также артдивизион и зенитно-артиллерийская батарея. Военнослужащие живут в казармах. Чуть позднее к ним присоединятся новые формирования, для которых на территории организовали палаточный лагерь.
Условия спартанские, приближенные к тем, в которых солдаты живут в зоне спецоперации. Правда, там это зачастую не палатки, а блиндажи. Уже на встрече с командованием войсковой части Радий Хабиров обсудил вопросы обустройства быта и обеспечение личного состава мотострелкового полка.
Руководитель региона рассказал о планах открытия на территории воинской части медицинского пункта. В период слаживания все бойцы пройдут диспансеризацию, с возможностью подправить свое здоровье. Глава Башкортостана также предложил организовать для военнослужащих выступления республиканских творческих коллективов.
Ну а чтобы бойцов ничего не отвлекало от выполнения боевых задач, Радий Хабиров в очередной раз напомнил: власти будут оказывать всяческую поддержку их близким.
Таким примером стала помощь одному из членов семьи добровольца. Боец с позывным «Магаз» попросил уделить особое внимание своей дочери, которой требовалась медицинская помощь.
Впереди у бойцов из Башкортостана еще 2,5 месяца тренировок. Глава республики рекомендовал военнослужащим провести это время с максимальной пользой в деле обучения военному ремеслу.