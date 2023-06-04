Участники СВО из Башкирии на передовой: «Башкиры назад не отходят»

С верой в победу. Духовные наставники башкирских батальонов Хамза-хазрат и отец Виктор продолжают свою миссию на Донбассе. Они посещают бойцов на передовой и порой сами оказываются под обстрелами противника. С линии боевого столкновения в зоне проведения СВО репортаж корреспондента телеканала БСТ Азата Садреева.
Месяц назад на этом месте оборвалась жизнь бойца батальона имени Минигали Шаймуратова, ещё двое получили тяжёлое ранение. Их автомобиль наехал на противотанковую мину. Прочитав молитву в память о погибшем, духовные наставники отправляются в место дислокации подразделения.
Доехав до места, соблюдая дистанцию, быстро перебегаем дорогу. В небе постоянно кружат вражеские беспилотники. Укрываемся в штабе, откуда ведётся управление боем. Позиции батальона постоянно простреливаются. Ответным огнем шаймуратовцы уничтожают выявленные места расположения ВСУ.
Разведка докладывает о попытке прорыва диверсионно-разведывательной группы. Нам рекомендуют спуститься в укрытие. Наступает затишье. Бойцы говорят, что это ненадолго. Скоро артдуэль продолжится. Пока есть несколько минут, духовные наставники успевают пообщаться с шаймуратовцами и помолиться.
Переезжаем в роту материального обеспечения. Отсюда на передовую доставляют не только снаряды и топливо, но и горячее питание. Меню в основном армейское, но иногда удается угостить солдат и домашними блюдами.
Сюда же на короткий отдых выходят шаймуратовцы, а бойцы с лёгкими ранениями могут подлечиться. Встречи с духовными наставниками для них особенно важны.
Духовные наставники уделяют внимание каждому военнослужащему. И не только молятся вместе. Чаще всего просто разговаривают по душам, и этого бывает достаточно, чтобы поднять боевой дух шаймуратовцев.
Заместитель командира роты с позывным «Шаман» проводит экскурсию по расположению. Говорит, всем необходимым республика своих защитников обеспечивает в полном объеме. Большую поддержку также оказывают муниципалитеты и предприниматели Башкортостана. Сами бойцы не оставляют без поддержки и местных жителей. Делятся продуктами и питьевой водой, которой здесь сильно не хватает. Женщина подошла поблагодарить, но просила не показывать ее лицо, опасаясь за жизни родственников на западной Украине.
А эти бойцы не только однополчане, но и родные. Первым на СВО отправился сын с позывным «Джексон». Спустя время на подмогу приехал и его отец. С тех пор служат в одном подразделении, поддерживая друг друга.
Уверенность не только в родном плече, но и в поддержке однополчан придает сил бороться и идти вперёд к победе, говорят шаймуратовцы. Как и Герой России, чье имя носит башкирский батальон, отступать они не намерены.