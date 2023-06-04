Участники СВО из Башкирии на передовой: «Башкиры назад не отходят»

С верой в победу. Духовные наставники башкирских батальонов Хамза-хазрат и отец Виктор продолжают свою миссию на Донбассе. Они посещают бойцов на передовой и порой сами оказываются под обстрелами противника. С линии боевого столкновения в зоне проведения СВО репортаж корреспондента телеканала БСТ Азата Садреева.

Месяц назад на этом месте оборвалась жизнь бойца батальона имени Минигали Шаймуратова, ещё двое получили тяжёлое ранение. Их автомобиль наехал на противотанковую мину. Прочитав молитву в память о погибшем, духовные наставники отправляются в место дислокации подразделения.

Территориально мы находимся под Бахмутом. Наше подразделение давно тут базируется, а эта дорога регулярно находится под обстрелом. позывной «Юрэ»

Доехав до места, соблюдая дистанцию, быстро перебегаем дорогу. В небе постоянно кружат вражеские беспилотники. Укрываемся в штабе, откуда ведётся управление боем. Позиции батальона постоянно простреливаются. Ответным огнем шаймуратовцы уничтожают выявленные места расположения ВСУ.

Противник постоянно пытается пойти в наступление, ведёт разведку боем. Постоянно находимся в состоянии быстрого реагирования. Башкиры назад не отходят. позывной «Тор»

В день по 3-4 попытки прорыва, но мы это пресекаем. У нас наблюдатели на постах, всё замечают, передают нам сюда. И мы уже открываем по ним огонь. Если не достаем сами, то уже передаем более тяжёлой артиллерии. позывной «Монгол»

Разведка докладывает о попытке прорыва диверсионно-разведывательной группы. Нам рекомендуют спуститься в укрытие. Наступает затишье. Бойцы говорят, что это ненадолго. Скоро артдуэль продолжится. Пока есть несколько минут, духовные наставники успевают пообщаться с шаймуратовцами и помолиться.

Переезжаем в роту материального обеспечения. Отсюда на передовую доставляют не только снаряды и топливо, но и горячее питание. Меню в основном армейское, но иногда удается угостить солдат и домашними блюдами.

Мы готовим на установленных кухнях ежедневно, увозили на передовую в термосах. Передаем горячее питание минимум два раза. Сейчас усиленные обстрелы идут по позициям батальона. Домашнее тоже просят, борщ или щи, но не всегда получается. Противник очень близко от нас. позывной «Певец»

Сюда же на короткий отдых выходят шаймуратовцы, а бойцы с лёгкими ранениями могут подлечиться. Встречи с духовными наставниками для них особенно важны.

– Вера помогает? – Конечно, помогает, только вера в бога и Аллаха. Спасибо хазрату. позывной «Доцент»

Духовные наставники уделяют внимание каждому военнослужащему. И не только молятся вместе. Чаще всего просто разговаривают по душам, и этого бывает достаточно, чтобы поднять боевой дух шаймуратовцев.

Это у нас пятая рота, доблестная, боевая, штурмовая. Здесь у нас ребята, которые получили ранения, к счастью, нетяжёлые. До медроты пока не доехали, сейчас занимаются приведением в порядок своего личного оружия. позывной «Шаман»

Заместитель командира роты с позывным «Шаман» проводит экскурсию по расположению. Говорит, всем необходимым республика своих защитников обеспечивает в полном объеме. Большую поддержку также оказывают муниципалитеты и предприниматели Башкортостана. Сами бойцы не оставляют без поддержки и местных жителей. Делятся продуктами и питьевой водой, которой здесь сильно не хватает. Женщина подошла поблагодарить, но просила не показывать ее лицо, опасаясь за жизни родственников на западной Украине.

Мы уже с 2014 года под обстрелами, ждали Россию, но тогда не дождались, и вот сейчас вы пришли. Ребята всем помогают. Елена

А эти бойцы не только однополчане, но и родные. Первым на СВО отправился сын с позывным «Джексон». Спустя время на подмогу приехал и его отец. С тех пор служат в одном подразделении, поддерживая друг друга.

Я тут уже 9 месяцев с самого формирования батальона Шаймуратова. По-другому не мог. Отец говорит, что как во времена ВОВ отцы сражались, как отцы с сыновьями боролись против фашизма, и сейчас тоже так. Переживают друг за друга, но всё будет хорошо. позывные «Алекс» и «Джексон»