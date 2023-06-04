В Уфе прошёл культурный форум «Арт-Курултай. Дети»

В башкирской юрте звучат индейские мотивы. Здесь юные музыканты могут прикоснуться к знакомой истории родного народа и неизвестной культуре чероки. А симбиоз рождает нечто новое. На курултае башкиры решали, каким будет их будущее. Та же задача и на детском, только сейчас каждый выбирает путь лично для себя, а площадки, которые организовали на форуме, должны помочь им раскрыть свои возможности. Здесь можно пройти первые кинопробы, наладить контакт с камерой или создать свой собственный мир, который заиграет на экране теми красками, которыми захочет ребёнок.