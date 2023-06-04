В Уфе прошёл культурный форум «Арт-Курултай. Дети»

Третье по счету масштабное мероприятие собрало на площадке Конгресс-холла талантливых воспитанников детских школ искусств республики. На форуме организовали несколько площадок: образовательные и развлекательные модули, мастер-классы, выставки. Ребята могли попробовать себя в новых направлениях и найти наставников.
В башкирской юрте звучат индейские мотивы. Здесь юные музыканты могут прикоснуться к знакомой истории родного народа и неизвестной культуре чероки. А симбиоз рождает нечто новое. На курултае башкиры решали, каким будет их будущее. Та же задача и на детском, только сейчас каждый выбирает путь лично для себя, а площадки, которые организовали на форуме, должны помочь им раскрыть свои возможности. Здесь можно пройти первые кинопробы, наладить контакт с камерой или создать свой собственный мир, который заиграет на экране теми красками, которыми захочет ребёнок.
Дети ищут свою профессию и пишут свою историю, а взрослые должны предоставить условия для её создания. Пока дети пробуют свои силы в творчестве, совершеннолетние участники форума обсуждают в деловых беседах серьезные вопросы. На повестке дня – создание условий для обучения детей с ОВЗ в школах искусств.
На встречах приняли участие и дети. Они здесь главные и по значимости, и по верховенству. Поэтому модератор – школьница, воспитанница телеканала «Тамыр». Ребята представили свои проекты в области искусства, образования, архитектуры и пообщались с председателем попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабировой.
Форум направлен на поддержку и развитие одаренных детей. Школьники могли пообщаться с теми, на кого они равняются, – это известные артисты, режиссеры, художники. А взрослые в свою очередь могут увидеть в ребятах себя и вспомнить, какого же совета в этом возрасте не хватало им, чтобы эти слова сказать уже новому поколению.