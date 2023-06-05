Башкиро-татарский сабантуй состоялся в Ташкенте

«Узбекистан и Башкортостан связывают не только тесные культурные связи, мощно развивающиеся экономические связи, но у нас еще одна общая история. История, которая позволяет нашему тюркскому духу жить в мире и согласии. И, конечно же, знать свои традиции. Сегодняшний праздник — доказательство того, что мы ценим и любим свою историю, язык, — заявил Урал Кильсенбаев. — Я хочу передать слова огромной благодарности руководству Узбекистана, Ташкента, Самарканда, Бухары, где очень активно у нас работают татаро-башкирские культурные центры. Они позволяют нашим соотечественникам сохранять язык, традиции, помнить историю и свои корни. Несколько лет подряд наши культурные центры получают субсидии от государства. Это очень здорово. Мы сегодня видим, как Республика Узбекистан развивается. А без межнационального согласия, без дружбы народов развитие невозможно. Мы все это прекрасно понимаем».