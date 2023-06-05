Башкиро-татарский сабантуй состоялся в Ташкенте

В Ташкенте прошел башкиро-татарский сабантуй. Мероприятие состоялось в центральном парке города и собрало сотни людей.
Официально приветствовали и поздравили с праздником плуга председатель комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при кабинете министров Узбекистана Рустамбек Курбанов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов, первый замруководителя администрации Главы Башкортостана по внутренней политике Урал Кильсенбаев, а также замруководителя администрации Раиса Татарстана Ильнур Гарипов.
Урал Кильсенбаев поприветствовал всех участников сабантуя и передал пожелания главы Башкирии Радия Хабирова. Руководитель региона в своей речи отметил важность экономической связи между Башкирией и Узбекистаном, а также подчеркнул важность празднования сабантуя.
Сразу после своего выступления он вручил государственные награды Республики Башкортостан. Так, за большой вклад в сохранение и развитие родных языков и культур, укрепление межнациональной дружбы и сотрудничества звание «Заслуженный работник культуры РБ» присвоено руководителю культурного центра «Дуслык» Юнусобатского района, первому зампредседателя Совета башкирского культурно-общественного центра Галяитдину Сафаргалиеву. Аналогичного звания удостоена его коллега Фина Набиева.
Медалью Всемирного курултая башкир «Ал да нур сәс халҡыңа» за личный вклад в деятельность башкирской диаспоры Республики Узбекистан и популяризацию башкирской культуры награжден председатель татаро-башкирского центра «Янгиюль» Ташкентской области Аниса Гатауллина.
Между тем для гостей ташкентского сабантуя подготовили большую концертную программу с участием мастеров искусств Узбекистана, Башкортостана и Татарстана, самодеятельных ансамблей и исполнителей общественно-культурного центра Ташкента.
Зрителям подарили яркие эмоции гости из Башкортостана — оркестр «Бишбармак», государственный академический ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова, заслуженный артист РБ Ришат Тухватуллин.
В парке также прошли традиционные национальные игры и состязания. А башкирские специалисты провели мастер-класс по стрельбе из традиционного лука. Отметим, что несмотря на жару сабантуй собрал большое количество зрителей.
Добавим, аналогичный сабантуй в этот же день прошел в Бухаре, на котором выступил башкирский артист Тимур Рамазанов.
В ходе состоявшегося ранее визита делегации Башкортостана в Бухару наши соотечественники попросили пригласить одного из артистов на их сабантуй. Из творческого состава башкирских артистов на сабантуй в Бухару поехал Тимур Рамазанов, который и порадовал местных жителей своим выступлением.
Как сообщал ранее «Башинформ», в рамках рабочего визита официальной делегации Башкортостана в Узбекистан первый замруководителя администрации Главы РБ Урал Кильсенбаев посетил башкиро-татарский национально-культурный центр в Бухаре, а также провел встречу с выходцами из нашей республики в Самарканде.