Девятиклассник из Башкирии два дня ходил с пулей в нёбе

В городе Октябрьский выпускник девятого класса два дня проходил с пулей в нёбе. Подросток нашел отцовский пистолет и выстрелил себе в челюсть.
Как сообщает ТГ-канал Mash Batash, во время инцидента дома никого не было: отец уехал на вахту, а мама с братом - в деревню. Подросток, гуляя по дому, набрел на пистолет и стал целиться в бутылку, а затем выстрелил в себя.
Юноша сам остановил кровь, но пулю достать не смог. Приехавшим родителям, девятиклассник сказал, что упал на штырь. Через два дня мальчику понадобилась медицинская помощь, тогда и вскрылась правда.
По данному факту начата проверка.