Девятиклассник из Башкирии два дня ходил с пулей в нёбе

В городе Октябрьский выпускник девятого класса два дня проходил с пулей в нёбе. Подросток нашел отцовский пистолет и выстрелил себе в челюсть.

Как сообщает ТГ-канал Mash Batash, во время инцидента дома никого не было: отец уехал на вахту, а мама с братом - в деревню. Подросток, гуляя по дому, набрел на пистолет и стал целиться в бутылку, а затем выстрелил в себя.