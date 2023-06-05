В Уфе въехавший в столб водитель скончался в машине скорой помощи

В Уфе трагически оборвалась жизнь 46-летнего мужчины. Водитель за рулем «Лада Гранта» влетел в столб и погиб.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, смертельная авария произошла напротив дома №57 по улице Свободы. Мужчине не справился с управлением авто и влетел в электроопору. Экстренно прибывшие на место ДТП медики пытались спасти уфимцу жизнь, однако он умер в карете скорой.