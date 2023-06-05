Автопарк башкирских военнослужащих в зоне СВО пополнился очередными внедорожниками

Транспорт привезли гуманитарным конвоем и передали в расположения наших батальонов и мобилизованных. Кроме этого, были отработаны заявки командиров подразделений. Как республика продолжает поддерживать своих защитников – в репортаже корреспондента БСТ Азата Садреева.

С очередным гумконвоем на Донбасс привезли не только посылки из дома, медикаменты, продукты питания и спецсредства, но и столь необходимые внедорожники. Бойцы благодарят своих земляков за поддержку, потому что УАЗы и «Нивы» здесь крайне необходимы для выполнения поставленных боевых задач.

Помимо автомобилей, военнослужащим привезли несколько тонн индивидуальных посылок, дизельных генераторов, строительных материалов и бытовую технику.

Родители отправляли посылки, администрация. Всем Салаватским районом собирали. Вот стиральные машинки привезли. Кому надо – отдадим. Каждая коробка подписана. Родители подписывали, сельские советы. У нас очень дружно всё это делается. Флорида Ханова, сотрудница военкомата Дуванского, Мечетлинского и Салаватского районов

Делегация Ишимбайского района отправилась на передовую, чтобы вручить автомобили и гуманитарную помощь своим землякам. Первая остановка – в ДНР, где колонну уже ждут мобилизованные.

Служим с ребятами из других регионов, они просто удивлены той гуманитарной работе, которая организована нашей республикой. Привозят всё, что нам необходимо, причем рискуя жизнями. Все мы прекрасно понимаем, какая сейчас обстановка стоит. Мы все на ножах, в любой момент можем как двинуть вперёд, так и встретить противника. Позывной «Сага»

Чтобы поддержать бойцов, школьники прислали окопные свечи, сделанные своими руками. А представители клуба людей старшего поколения написали письма. На память об очередной встрече с земляками глава администрации Ишимбайского района попросил расписаться на флаге Башкортостана. Обещал сохранить его и передавать мобилизованным после их возвращения домой. Для музея военнослужащие расписались на георгиевской ленте.

Мой дед воевал на украинском фронте, сейчас, получается, я продолжаю, борюсь с тем злом, которое возродилось. Чувство гордости присутствует. Мы должны закончить все и вернуться с победой к своим семьям, к своим любимым. Позывной «Кучер»

На общение отводится не так много времени, колонну уже ждут в других расположениях мобилизованные из Башкортостана. Напоследок бойцы успевают попросить специальные рации, которые противник не сможет запеленговать.

Она цифровая рация, она не пеленгуется. Через ретрансляторы ее дальность увеличивается хоть до тысячи километров. Они нам в полк реально нужны. Позывной «Леший»

Оставляем несколько автомобилей командиру подразделения и едем дальше. Дорога непростая, поэтому именно внедорожники приходятся как нельзя кстати. Доезжаем до полка, где служат более двух тысяч мобилизованных из Башкортостана. Встречаемся с командиром , оставляем здесь два УАЗа "буханки". В этот момент ВСУ наносят удары из РСЗО «Град», нам приказывают срочно покинуть расположение.

Прозвучала тревога, отработали «Грады», были прилеты. Сказали срочно покинуть открытую местность и найти себе укрытие.

На следующий день держим путь в Запорожскую область. На фоне регулярных сообщений о предстоящем контрнаступлении ВСУ на этом направлении обстановка остаётся стабильно напряжённой. Тем не менее гумконвой доезжает до пункта назначения, в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения.

Сейчас большие силы они на нашем участке сосредоточили. Разведка боем у них уже идёт. Есть попытки прорыва, обстрелы. Ребята держатся хорошо, боевой дух нормальный. Позывной «Мага»

С каждой остановкой росписей на георгиевской ленте и на флаге Башкортостана становится всё больше. Земляки расписываются на память. Потом эти государственные символы, возможно, передадут в какой-нибудь местный музей Ишимбая.

Помимо внедорожников, бойцам передали посылки из дома и антидронные ружья с оптическим прицелом, о которых просили сами военнослужащие. Они предназначены для борьбы с коптерами, которые не только ведут разведку, но и порой сбрасывают снаряды на наши позиции. Во время передачи замечаем игрушку на бронежилете мобилизованного. Оказалось, это талисман на удачу, который подарил бойцу в отпуске сын.

Он в магазине сам выбрал эту игрушку, лично дал мне. Я постоянно ношу ее с собой. Без нее никуда. Это талисман. Посмотрю на него, потрогаю, сразу на душе становится приятно и тепло, что дома есть поддержка и надёжный тыл. Позывной «Бес»

Когда встречаемся с земляками, конечно, испытываем радость, что они живы и здоровы, что мы смогли привезти то, что ребята просят. Они здесь защищают нас, которые в мирных городах живут. У нас сбор гуманитарки идёт постоянно. Недавно я узнал об обществе пожилых женщин, которые за свой счёт плетут москитные сети. В этот конвой они приготовили 43 сети, мы привезли их ребятам. Азат Ишемгулов, глава администрации Ишимбайского района