Автопарк башкирских военнослужащих в зоне СВО пополнился очередными внедорожниками

Транспорт привезли гуманитарным конвоем и передали в расположения наших батальонов и мобилизованных. Кроме этого, были отработаны заявки командиров подразделений. Как республика продолжает поддерживать своих защитников – в репортаже корреспондента БСТ Азата Садреева.
С очередным гумконвоем на Донбасс привезли не только посылки из дома, медикаменты, продукты питания и спецсредства, но и столь необходимые внедорожники. Бойцы благодарят своих земляков за поддержку, потому что УАЗы и «Нивы» здесь крайне необходимы для выполнения поставленных боевых задач.
Помимо автомобилей, военнослужащим привезли несколько тонн индивидуальных посылок, дизельных генераторов, строительных материалов и бытовую технику.
Делегация Ишимбайского района отправилась на передовую, чтобы вручить автомобили и гуманитарную помощь своим землякам. Первая остановка – в ДНР, где колонну уже ждут мобилизованные.
Чтобы поддержать бойцов, школьники прислали окопные свечи, сделанные своими руками. А представители клуба людей старшего поколения написали письма. На память об очередной встрече с земляками глава администрации Ишимбайского района попросил расписаться на флаге Башкортостана. Обещал сохранить его и передавать мобилизованным после их возвращения домой. Для музея военнослужащие расписались на георгиевской ленте.
На общение отводится не так много времени, колонну уже ждут в других расположениях мобилизованные из Башкортостана. Напоследок бойцы успевают попросить специальные рации, которые противник не сможет запеленговать.
Оставляем несколько автомобилей командиру подразделения и едем дальше. Дорога непростая, поэтому именно внедорожники приходятся как нельзя кстати. Доезжаем до полка, где служат более двух тысяч мобилизованных из Башкортостана. Встречаемся с командиром , оставляем здесь два УАЗа "буханки". В этот момент ВСУ наносят удары из РСЗО «Град», нам приказывают срочно покинуть расположение.
Прозвучала тревога, отработали «Грады», были прилеты. Сказали срочно покинуть открытую местность и найти себе укрытие.
На следующий день держим путь в Запорожскую область. На фоне регулярных сообщений о предстоящем контрнаступлении ВСУ на этом направлении обстановка остаётся стабильно напряжённой. Тем не менее гумконвой доезжает до пункта назначения, в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения.
С каждой остановкой росписей на георгиевской ленте и на флаге Башкортостана становится всё больше. Земляки расписываются на память. Потом эти государственные символы, возможно, передадут в какой-нибудь местный музей Ишимбая.
Помимо внедорожников, бойцам передали посылки из дома и антидронные ружья с оптическим прицелом, о которых просили сами военнослужащие. Они предназначены для борьбы с коптерами, которые не только ведут разведку, но и порой сбрасывают снаряды на наши позиции. Во время передачи замечаем игрушку на бронежилете мобилизованного. Оказалось, это талисман на удачу, который подарил бойцу в отпуске сын.
И, конечно же, письма от детей. Для солдат они особенно дороги и помогают не только скоротать время за чтением, но и не забывать, ради кого они борются с неонацистами на Донбассе.