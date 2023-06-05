В Уфе прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» 2023

Одно из самых масштабных спортивных мероприятий в стране объединило 85 городов России. На старт одновременно вышли более 120 тысяч человек. В Уфе свои силы на разных дистанциях проверили 2500 участников.

Если год назад участники «Забега.РФ» в Уфе выходили на старт в куртках и шапках, на этот раз погода подготовила сильнейшую жару. Бежать в такую погоду людям без физической подготовки непросто. Две с половиной тысячи человек не испугались солнцепека. Старт на основной дистанции был дан многократной паралимпийской чемпионкой Римой Баталовой.

Спорт всегда меня заряжает, а сегодня праздник всей страны. Мы в беге, мы вместе. Мы показываем всю силу, всю мощь нашей спортивной страны. Рима Баталова, многократная паралимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы России

Всего состоялось четыре забега на дистанции в 1,5, 10 и 21 км. На всех из них бежали пейсмейкеры – профессиональные спортсмены, которые задавали темп и помогали участникам распределить силы. Самым быстрым на дистанции полумарафона стал Евгений Майоров, для которого эта победа стала первой в жизни.

Друг протянул меня большую часть дистанции. Потом у него заболела нога. Благодаря его усилиям я вышел вперед. Спасибо ему. Евгений Майоров, победитель гонки в рамках «ЗаБега.РФ» В Уфе

У девушек победительницей на дистанции десять километров стала Эльнара Валиуллина.

Забег сразу же удался. Хорошая трасса, хорошая погода. Я думала, будет немного тяжело из-за жары. Но подготовка дала о себе знать. Эльнара Валиуллина, победительница гонки в рамках «ЗаБега.РФ» в Уфе

В этом году в рамках «ЗаБег.РФ» в очередной раз прошла благотворительная акция #бегупомогу. Благобегуны собирали средства для 5 уфимских благотворительных фондов: «Мархамат», «Ломая барьеры», «Уфимский хоспис», «Потерь нет» и «Особенные дети». На старт полумарафона вышли спортсмены паралимпийцы Ирек Зарипов и Александр Давидович. Они преодолели дистанцию на хендбайках.

Я пока полтора месяца "катаюсь" на новом для себя виде спорта. Но я уже принял участие в велопробеге, на 9 мая марафон пробежал. Стараюсь принимать участие в каждом забеге. Ирек Зарипов, многократный паралимпийский чемпион, депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан