В Уфе прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» 2023

Одно из самых масштабных спортивных мероприятий в стране объединило 85 городов России. На старт одновременно вышли более 120 тысяч человек. В Уфе свои силы на разных дистанциях проверили 2500 участников.
Если год назад участники «Забега.РФ» в Уфе выходили на старт в куртках и шапках, на этот раз погода подготовила сильнейшую жару. Бежать в такую погоду людям без физической подготовки непросто. Две с половиной тысячи человек не испугались солнцепека. Старт на основной дистанции был дан многократной паралимпийской чемпионкой Римой Баталовой.
Всего состоялось четыре забега на дистанции в 1,5, 10 и 21 км. На всех из них бежали пейсмейкеры – профессиональные спортсмены, которые задавали темп и помогали участникам распределить силы. Самым быстрым на дистанции полумарафона стал Евгений Майоров, для которого эта победа стала первой в жизни.
У девушек победительницей на дистанции десять километров стала Эльнара Валиуллина.
В этом году в рамках «ЗаБег.РФ» в очередной раз прошла благотворительная акция #бегупомогу. Благобегуны собирали средства для 5 уфимских благотворительных фондов: «Мархамат», «Ломая барьеры», «Уфимский хоспис», «Потерь нет» и «Особенные дети». На старт полумарафона вышли спортсмены паралимпийцы Ирек Зарипов и Александр Давидович. Они преодолели дистанцию на хендбайках.
Впервые в «Забеге.РФ» в Уфе в этом году участвовала собака. Домашний питомец по кличке Моня и его хозяйка Гульназ Гафиева пробежали 5 километров в поддержку группы помощи бездомным животным Уфы «Найди меня». Моня – бывшая подопечная этой группы, а сейчас – счастливая домашняя собака.