В Башкирии двое детей выпрыгнули из окна горящего дома

В Нефтекамске две девочки в возрасте 11 и 12 лет выпрыгнули из окна дома, в котором произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

По данным ведомства, дети получили травмы и были госпитализированы в больницу. Врачи диагностировали у них переломы и ушибы конечностей.

Известно, что огонь вспыхнул в садовом доме на Высоковольтной улице в СНТ «Венеция». Девочки, чтобы спастись, выпрыгнули с мансардного этажа. Также в момент пожара в доме находился мужчина 1983 года рождения, который получил ожоги рук и ног.