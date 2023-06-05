В Башкирии активность шелкопряда спадет через две недели

Стало известно, когда спадет активность шелкопряда и будет ли вред от насекомого лесами республики. По словам республиканских экспертов, активная фаза жизнедеятельности шелкопряда спадет уже через две недели, а угроза растительности практически нет.

Фото №1 - В Башкирии активность шелкопряда спадет через две недели

Сейчас площадь заселения шелкопряда составляет 390 тысяч га. Об этом в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе сообщил министр лесного хозяйства Марат Шарафутдинов. По его словам, по сравнению с прошлыми годами удалось добиться существенного снижения темпов распространения вредителя. Для сравнения: два года назад шелкопряд поразил зеленые насаждения на площади 650 тысяч га, передает «Башинформ».

«К сожалению, мы не имеем права проводить работы на всей площади в 390 тысяч га по санитарным правилам. Потому что мы работаем с препаратами, которые влияют в определенной степени и на людей, и на остальных насекомых. Сегодня в утвержденном реестре есть два препарата, один химический, другой биологический. Мы используем только биологический метод. В этом году провели обработку на территории 67 тысяч га в массивах лесов Баймакского, Федоровского, Миякинского, Белебеевского, Бижбулякского районов», - доложил руководитель ведомства.

Проводить обработку вокруг населенных пунктов, СНТ и детских лагерей запрещено санитарными правилами. По оценке специалистов, в ближайшие две недели вредитель перестанет питаться листьями деревьев. И зеленые насаждения вторично распустятся. То есть жизнеспособности лесных массивов ничего не угрожает.

Глава Башкирии поручил держать ситуацию на контроле, чтобы не допускать распространения больших очагов и вести разъяснительную беседу с населением.

«В части лесов продолжайте работу. В части примыкающих населенных пунктов будем исходить из того, что вы продолжаете научные изыскания, с федеральным агентством посоветуйтесь. Но людям надо объяснять эти процессы. Смертельного, насколько я понимаю, нет. Безусловно, мы имеем дело с природой. Не давайте распространения больших очагов, уничтожения леса», - поручил министерству лесного хозяйства Глава Башкирии.

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