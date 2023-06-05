В Башкирии активность шелкопряда спадет через две недели

Стало известно, когда спадет активность шелкопряда и будет ли вред от насекомого лесами республики. По словам республиканских экспертов, активная фаза жизнедеятельности шелкопряда спадет уже через две недели, а угроза растительности практически нет.
Сейчас площадь заселения шелкопряда составляет 390 тысяч га. Об этом в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе сообщил министр лесного хозяйства Марат Шарафутдинов. По его словам, по сравнению с прошлыми годами удалось добиться существенного снижения темпов распространения вредителя. Для сравнения: два года назад шелкопряд поразил зеленые насаждения на площади 650 тысяч га, передает «Башинформ».
Проводить обработку вокруг населенных пунктов, СНТ и детских лагерей запрещено санитарными правилами. По оценке специалистов, в ближайшие две недели вредитель перестанет питаться листьями деревьев. И зеленые насаждения вторично распустятся. То есть жизнеспособности лесных массивов ничего не угрожает.
Глава Башкирии поручил держать ситуацию на контроле, чтобы не допускать распространения больших очагов и вести разъяснительную беседу с населением.