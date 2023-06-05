В Башкирии активность шелкопряда спадет через две недели

«К сожалению, мы не имеем права проводить работы на всей площади в 390 тысяч га по санитарным правилам. Потому что мы работаем с препаратами, которые влияют в определенной степени и на людей, и на остальных насекомых. Сегодня в утвержденном реестре есть два препарата, один химический, другой биологический. Мы используем только биологический метод. В этом году провели обработку на территории 67 тысяч га в массивах лесов Баймакского, Федоровского, Миякинского, Белебеевского, Бижбулякского районов», - доложил руководитель ведомства.