Житель Башкирии осужден за убийство 19-летней девушки и надругательство над ее телом

В Башкирии огласили приговор 24-летнему жителю Салавата, который убил 19-летнюю девушку и надругался над ее телом. Резонансная история произошла летом прошлого года.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РБ, в июле 2022 года исчезла 19-летняя жительница Салавата. О ее внезапной пропаже сообщила мама. По ее словам, дочь сначала писала, что уехала в соседний район, чтобы жить с молодым человеком, но потом она перестала отвечать на сообщения.
Как установлено следствием и судом, потерпевшая познакомилась с мужчиной через соцсети. 7 июля он пригласил ее на природу. Пара выехала на автомобиле злоумышленника в поле в Стерлитамакский район, ближе к деревне Новофедоровское. Когда они собрались возвращаться назад, злоумышленник достал нож и ударил им девушку в грудь. От полученного ранения она скончалась на месте. Тогда он надругался над её телом и похитил телефон. Затем спрятал труп, накрыв стеблями растений, и скрылся. Чтобы усыпить бдительность близких, мужчина первое время переписывался с матерью и подругой потерпевшей с ее телефона, однако впоследствии избавился от него.
Труп девушки был найден спустя несколько недель.
В итоге Стерлитамакским городским судом молодому человеку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.