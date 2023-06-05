Житель Башкирии осужден за убийство 19-летней девушки и надругательство над ее телом

Как установлено следствием и судом, потерпевшая познакомилась с мужчиной через соцсети. 7 июля он пригласил ее на природу. Пара выехала на автомобиле злоумышленника в поле в Стерлитамакский район, ближе к деревне Новофедоровское. Когда они собрались возвращаться назад, злоумышленник достал нож и ударил им девушку в грудь. От полученного ранения она скончалась на месте. Тогда он надругался над её телом и похитил телефон. Затем спрятал труп, накрыв стеблями растений, и скрылся. Чтобы усыпить бдительность близких, мужчина первое время переписывался с матерью и подругой потерпевшей с ее телефона, однако впоследствии избавился от него.