В Башкирии приступят к ремонту трассы М5

В республике этим летом приступят к ремонту дорог трассы М5 «Урал». По информации начальника управления автомобильных дорог «Приуралье» Дениса Абрамова, уже в июне начнутся работы в Туймазинском, Благоварском, Чишминском районах.

Общая протяженность участков, требуемых ремонта, составляет 81 километр. Завершить работы по обновлению дорожного покрытия в 2024 году.