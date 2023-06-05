Поддержка СНТ и строительство федеральных трасс: основные темы оперативки с Радием Хабировым

На поддержку садовых товариществ направят 250 миллионов рублей. Средства выделены из регионального бюджета. Развитие СНТ обсудили сегодня на оперативном совещании правительства под председательством главы республики. На эти средства обновят дороги, построят инфраструктурные объекты и будут развивать электросети внутри СНТ. Также разработан официальный телеграм-канал для садоводов, где собрана информация обо всех мерах поддержки. Дороги федерального значения и республиканские автобусы также стали главными в повестке совещания.

У хорошего садовода хороший сад. Но без поддержки привести в порядок все товарищество не получится. В республике создана одна из лучших систем развития СНТ в стране. Ежегодно проходит отдельный тематический форум. Разработан грант на звание лучшего садового товарищества.

Его можно потратить на установку спортивных объектов, зон отдыха и общественных построек. 10 товариществ получат по 500 тысяч. Итоги подведем на форуме в следующем году. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Из республиканской казны выделено 250 миллионов рублей на поддержку садоводов. 100 из них – на замену приборов учета электроэнергии в 5 тыс. домов. Жители СНТ получат индивидуальные договоры и отвечать будут только за свои расходы. Пятую часть средств направят на объекты инфраструктуры. В Иглинском районе, к примеру, построят ФАП, который будет обслуживать жителей садовых товариществ.

Мы деньги даем только нормальным партнерам, где есть председатель, которого поддерживают садоводы, где нет бардака – мы их так тоже приучаем к порядку. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Руководитель республики поручил главам районов встретиться с председателями СНТ на местах и заверил, что в рабочих поездках посетит площадки, организованные для реализации продуктов из садов и огородов. Радий Хабиров отметил, что и сам покупает у пенсионеров сезонную продукцию. Так же, как и на электрификацию, 100 миллионов выделят на ремонт подъездных дорог к товариществам. В этом году обновят покрытие к 66 СНТ в Уфе, Нефтекамске, Благовещенском и Иглинском районах. Транспортная доступность улучшится более чем для 40 тысяч человек.

На совещании обсудили также строительство в регионе дорог федерального значения. В частности, скоростную трассу М-12. Четырехполосная дорога пройдет по Пермскому краю, Свердловской области и по территории трех районов региона – Дюртюлинского, Бураевского и Татышлинского в обход населенных пунктов.

Эту дорогу мы строим по поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина. Здесь не должно быть никаких отставаний от графика. Сроки жесткие, объемы тоже. Это главное событие 2024 года в дорожной инфраструктуре. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Параллельно с обновлением дорог пополняется и автопарк «Башавтотранса». В прошлом году закуплено 105 «Нефазов» и еще два «Ютонга» для туристических поездок. К слову, в этом сезоне предприятие планирует отправлять на своих автобусах пассажиров к Черному морю. Правда, пока руководство компании ждет одобрения проекта в Минтрансе России.

В мае еще «Ютонги» купили. В августе 250 автобусов купим, распределим по районам республики для обновления парка сельского транспорта. Надир Самиев, генеральный директор ГУП «Башавтотранс»