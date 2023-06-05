В Абзелиловском районе Башкирии впервые провели лапароскопическую операцию

Абзелиловские хирурги впервые провели в своей больнице лапароскопическую операцию. Это стало возможным благодаря приобретению эндоскопического оборудования и помощи опытных коллег из Уфы. В отдаленный от центра район Зауралья приехал целый десант врачей. Там прошла научно-практическая конференция Ассоциации хирургов и общества онкологов региона.

Без больших разрезов, как раньше, а с минимальными проколами для доступа к органам. Пациентке Абзелиловской ЦРБ малоинвазивным методом удаляют желчный пузырь. Лапароскопическую операцию в стенах этой больницы проводят впервые. У хирургического стола – опытный специалист из Уфы, доктор медицинских наук Равиль Сагитов. Его задача – показать коллегам возможности нового эндоскопического оборудования, которое приобрели для медицинского учреждения.

Лапароскопия – более точный и щадящий метод, сокращающий послеоперационный болевой синдром и сроки пребывания пациента в больнице. Всего за один день уфимские специалисты провели три малоинвазивные операции. В рамках выездной конференции также был организован приём для местных жителей, который вели врачи республиканских лечебных учреждений.

Научно-практическую выездную конференцию Ассоциации хирургов республики и общества онкологов региона посвятили 90-летию со дня рождения заслуженного врача Башкортостана Ишмурзы Хидиятова. Уроженец Абзелиловского района, известный врач и педагог, видный общественный деятель являлся основателем первого в республике хосписа. В этот раз основной темой конференции были онкологические заболевания.