Развитие народных промыслов в Башкирии: как ремесленникам получить господдержку

Как монетизировать свое хобби? В этом году на поддержку ремесленников в Башкортостане выделили 11 млн рублей. Речь идет о сфере народных художественных промыслов, развивать которую поручил Радий Хабиров. Потенциал для развития огромный. Опытные мастера-предприниматели доказали, что при должном внимании можно покорить и мировой рынок.

Ремни, сумки, кошельки и даже костюмы башкирских кочевников – в этой мастерской производят десятки видов изделий. Всё из натуральной кожи и самое главное – вручную. В цехе, где когда-то трудился семейный подряд, теперь работает с десяток наемных сотрудников. Многие из которых здесь же и обучились ремеслу. В прошлом году предприятие в числе первых получило грант от республики на поддержку промыслового дела. Деньги пошли на расширение ассортимента.

Свою работу они уже давно называют не хобби, а креативной индустрией. После продвижения в соцсетях и на маркетплейсах заказы приходят даже из зарубежных стран. А вот в самой республике спрос хоть и есть, но не столь большой, сетуют мастера.

Людей, которые могут создавать своими руками что-то необычное, нужно еще и поискать. Одним из центров подготовки будущих мастеров является Уфимский художественно-промышленный колледж, студенты которого впоследствии создают сувениры на промысловых предприятиях. Будущие мастера уже сейчас знают цену своему труду.

Работа ремесленников должна поощряться не только материально. Для популяризации творческих профессий в республике даже учредили почетное звание «Заслуженный мастер народных художественных промыслов».