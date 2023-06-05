ГК «Акбузат» остался в Суперлиге на следующий сезон

Уфимский гандбольный клуб «Акбузат» одержал победу во втором стыковом матче над казанским «Зилантом» и остался в Суперлиге на следующий сезон. Первый матч в столице Татарстана победителя не выявил – 37:37. Всё решалось на паркете в Уфе.