ГК «Акбузат» остался в Суперлиге на следующий сезон

Уфимский гандбольный клуб «Акбузат» одержал победу во втором стыковом матче над казанским «Зилантом» и остался в Суперлиге на следующий сезон. Первый матч в столице Татарстана победителя не выявил – 37:37. Всё решалось на паркете в Уфе.
Первый тайм получился напряженным и не сильно результативным. «Акбузат» победил – 12:11. В начале второго тайма уфимцы сумели создать преимущество в пять очков, которое удержали до финального свистка. 33:28 – команда Александра Горбатикова при переполненных домашних трибунах забирает победу и остаётся в Олимпбет Суперлиге.