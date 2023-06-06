В Салаватском колледже образования и профессиональных технологий прошла встреча выпускников

В Салаватском колледже образования и профессиональных технологий прошла встреча выпускников 1973 года.В мероприятии, приуроченному к Году педагога и наставника, приняли участие ветераны, педагоги и студенты учебного заведения.

В 1961 колледж году начал свою работу  как педучилище, где  обучались учителя начальных классов. Сегодня ведется  обучение по 15 направлениям. В колледже второй год успешно работает медиацентр, где ведется обучение  основам телерадиоискусства.

На встрече выпускников 30 студентов и сотрудников Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий получили удостоверения  о дополнительном образовании. Ожидается, что в скором времени  колледж расширит свои возможности в подготовке многопрофильных кадров в телеиндустрии.

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