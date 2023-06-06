В Салаватском колледже образования и профессиональных технологий прошла встреча выпускников

В Салаватском колледже образования и профессиональных технологий прошла встреча выпускников 1973 года.В мероприятии, приуроченному к Году педагога и наставника, приняли участие ветераны, педагоги и студенты учебного заведения.

В 1961 колледж году начал свою работу как педучилище, где обучались учителя начальных классов. Сегодня ведется обучение по 15 направлениям. В колледже второй год успешно работает медиацентр, где ведется обучение основам телерадиоискусства.