Размер средней зарплаты в Башкирии достиг более 53 тысяч рублей

Стала известна средняя номинальная начисленная зарплата в Башкирии. По данным Башстата, ее размер в 2023 году достиг 53 894 рубля.

В первом квартале этого года средняя зарплата чуть превышала 50 тысяч рублей. По сравнению с 2022 годом, рост составил 13,1% и на 16,7% соответственно.