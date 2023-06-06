Размер средней зарплаты в Башкирии достиг более 53 тысяч рублей

Стала известна средняя номинальная начисленная зарплата в Башкирии. По данным Башстата, ее размер в 2023 году достиг 53 894 рубля.
В первом квартале этого года средняя зарплата чуть превышала 50 тысяч рублей. По сравнению с 2022 годом, рост составил 13,1% и на 16,7% соответственно.
При этом реальная начисленная заработная плата, по сравнению с первым кварталом прошлого года, составила 9,2 процента, сообщили в Башстате.
Напомним, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Башкирии за 12 месяцев 2022 года достигла, по предварительным данным, 48 349 рублей. В IV квартале того же года - 53 025 рублей.
Добавим, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих за период определяется исходя из начисленного фонда заработной платы работников, деленного на среднесписочную численность работающих и на количество месяцев в периоде.
Начисленная зарплата включает налоги и удержания с работника. Социальные пособия, получаемые работающими из государственных и негосударственных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную зарплату.
Индекс реальной заработной платы рассчитывается для характеристики изменения покупательной способности заработной платы в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги. Исчисляется делением индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен.