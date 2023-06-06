В Башкирии годовалая девочка утонула в надувном бассейне

В Баймакском районе Башкирии погибла годовалая девочка. Малышка, которой на следующей неделе должно было исполниться два года, утонула в надувном бассейне. О трагическом случае сообщает «Башинформ» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Фото №1 - В Башкирии годовалая девочка утонула в надувном бассейне

Известно, что в день несчастного случая ребенок был во дворе с отцом, который ремонтировал машину.

«По предварительным данным, отец малышки установил во дворе бассейн для детей размером 103×63×18 и глубиной 45 см. Когда произошло несчастье, мужчина находился во дворе с дочерью, ремонтировал машину. Хватило мгновения, чтобы ребенок исчез из поля зрения родителя. Отец стал искать девочку, и в итоге нашел в бассейне. Признаков жизни малышка не подавала».

Также, по данным источника, родители погибшей девочки, 33-летний мужчина и 38-летняя женщина, воспитывают еще двух дочерей, 7 и 8 лет, и двух сыновей, 5 лет и новорожденного. Кроме того, у женщины от первого брака есть еще двое взрослых детей - сын и дочь. Источник подчеркнул, что семья на учете не состояла, характеризуется положительно.

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