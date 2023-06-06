В Башкирии годовалая девочка утонула в надувном бассейне

Также, по данным источника, родители погибшей девочки, 33-летний мужчина и 38-летняя женщина, воспитывают еще двух дочерей, 7 и 8 лет, и двух сыновей, 5 лет и новорожденного. Кроме того, у женщины от первого брака есть еще двое взрослых детей - сын и дочь. Источник подчеркнул, что семья на учете не состояла, характеризуется положительно.