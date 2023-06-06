В Янаульском районе Башкирии в ДТП погибли два человека

В Янаульском районе Башкирии произошли две смертельные аварии. В результате ДТП погибли два человека, передает пресс-служба ГИБДД по РБ.
По данным ведомства, первый случай произошел на 14 км автодороги Айбуляк-Амзя. Пожилой мужчина за рулем «Рено Логан» не справился с управлением авто и вылетел в кювет. 64-летний мужчина получил смертельные травмы и скончался до приезда медиков.
Спустя некоторое время на 47 км автодороги Нефтекамск-Янаул 49-летний местный житель, управляя «Ладой Грантой», тоже не справился с управлением. Машина опрокинулась в кювет. В происшествии 40-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в медучреждении. Помощь врачей потребовалась водителю, а также трём пассажирам в возрасте 46, 35 и 33 лет. Освидетельствование водителя показало 1,047 мг/л в выдыхаемом воздухе. Известно, что погибшая не была пристегнута ремнем безопасности.
Назначены ряд экспертиз для установления причин и обстоятельств ДТП, подчеркнули в ГИБДД по РБ.