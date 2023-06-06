В Уфе стартовал конкурс «Форма изгиба»

Мастера по дереву готовят для Уфы деревянные скульптуры. В городе стартовал конкурс «Форма изгиба». Он посвящен предстоящему 450-летию столицы. Талантливые мастера со всей республики на одной площадке в течение нескольких дней будут трудиться над своими работами.

Пока чтобы разглядеть северного амура, нужно немного пофантазировать. А вот скульптору Карине Журиной придумывать образ не пришлось. Всё как было несколько веков назад. За плечами у нее опыт создания башкирских персонажей в виде натуралистичных кукол на основе артефактов, найденных на уфимском городище.

Резчики по дереву ценились всегда. В Древней Руси заказать работу у мастеров могли лишь богатые люди. Деревянная скульптура – как связь с природой.

Десять мастеров готовятся представить свои работы ко Дню города. Некоторые будут нести не только эстетику, но и практическое применение.

Грубыми движениями рождается изящество формы. Равшан из города Агидель в своей работе изобразил одноименную реку в образе девушки. А наверху легко узнаются очертания башкирской столицы.