Стало известно, какие травмы получили врезавшиеся в дом в Уфе на машине четыре человека

В Уфе, 5 июня, 33-летний житель Уфы за рулем «Рено Дастер» врезался в жилой дом. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением авто.
На момент аварии в салоне находились еще три пассажирки. Все они получили серьезные травмы и были госпитализированы в больницу. Изданию «Башинформ» удалось выяснить, какие травмы получили молодые уфимки.
Установлено, что водитель не имеет водительских прав. В мае текущего года он был привлечен к ответственности за управление машиной в состоянии опьянения не имеющим права управления транспортными средствами