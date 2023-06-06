Стало известно, какие травмы получили врезавшиеся в дом в Уфе на машине четыре человека

В Уфе, 5 июня, 33-летний житель Уфы за рулем «Рено Дастер» врезался в жилой дом. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением авто.

Фото №1 - Стало известно, какие травмы получили врезавшиеся в дом в Уфе на машине четыре человека

На момент аварии в салоне находились еще три пассажирки. Все они получили серьезные травмы и были госпитализированы в больницу. Изданию  «Башинформ» удалось выяснить, какие травмы получили молодые уфимки.  

«34-летнему водителю и одной пассажирке, диагностировали сочетанную травму (одновременное повреждение двух и более анатомических областей тела — прим. ред.). Они находятся в больнице скорой медпомощи. Туда же доставили еще одну девушку с растяжением связок шейного отдела позвоночника, ушибом мягких тканей левой голени. Медики оказали ей помощь и отпустили домой. 24-летнюю пострадавшую с очаговой травмой головного мозга доставили в больницу № 21».

Установлено, что водитель не имеет водительских прав. В мае текущего года он был привлечен к ответственности за управление машиной в состоянии опьянения не имеющим права управления транспортными средствами  

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