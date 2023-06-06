Стало известно, какие травмы получили врезавшиеся в дом в Уфе на машине четыре человека

«34-летнему водителю и одной пассажирке, диагностировали сочетанную травму (одновременное повреждение двух и более анатомических областей тела — прим. ред.). Они находятся в больнице скорой медпомощи. Туда же доставили еще одну девушку с растяжением связок шейного отдела позвоночника, ушибом мягких тканей левой голени. Медики оказали ей помощь и отпустили домой. 24-летнюю пострадавшую с очаговой травмой головного мозга доставили в больницу № 21».