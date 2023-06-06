Штормовой ветер и сильные дожди прогнозируются в Башкирии

Добавим, что 7 июня ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7, +12°, по юго-востоку до +16°, днем +18, +23°. Ночью и утром на отдельных участках дорог ухудшение видимости в осадках 1-2 км.