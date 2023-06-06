Власти Уфы в этом году закупят 15 новых троллейбусов

Уфа закупит 15 новых троллейбусов. Об этом сообщили в городской мэрии.

Фото №1 - Власти Уфы в этом году закупят 15 новых троллейбусов

На эти цели из бюджета будет выделен 371 млн рублей. Отмечается, что три процента из данной суммы будет выделено из бюджета Уфы.

Сейчас городским управлением транспорта и связи проводятся закупочные процедуры. Прием заявок продлится до 23 июня.

Согласно требованиям документации, троллейбусы должны быть выпущены в 2023 году с гарантийным сроком эксплуатации 18 месяцев, иметь систему автономного хода, климатическую систему, отдельные места для инвалидов-колясочников, вмещать до 100 пассажиров.

«Поставка новых троллейбусов в депо № 1 на ул. Адмирала Макарова ожидается после определения победителя и подписания контракта», — добавили в пресс-службе мэрии Уфы.

Фото: Булатов Алексей

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