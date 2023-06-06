Власти Уфы в этом году закупят 15 новых троллейбусов

Уфа закупит 15 новых троллейбусов. Об этом сообщили в городской мэрии.
На эти цели из бюджета будет выделен 371 млн рублей. Отмечается, что три процента из данной суммы будет выделено из бюджета Уфы.
Сейчас городским управлением транспорта и связи проводятся закупочные процедуры. Прием заявок продлится до 23 июня.
Согласно требованиям документации, троллейбусы должны быть выпущены в 2023 году с гарантийным сроком эксплуатации 18 месяцев, иметь систему автономного хода, климатическую систему, отдельные места для инвалидов-колясочников, вмещать до 100 пассажиров.
Фото: Булатов Алексей