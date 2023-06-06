В Башкирии внедряется антикоррупционная система «Посейдон»

В настоящее время необходимые документы подписал Глава Башкирии Радий Хабиров. По информации пресс-службы регионального парламента, технология позволит проверять достоверность и полноту сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, в первую очередь, у депутатов и госслужащих.

Кроме того, система «Посейдон» возьмет под контроль соблюдение антикоррупционных ограничений, запретов и требований лицами, на которых они распространяются. Данная технология разработана и внедряется в стране по указу Президента РФ.