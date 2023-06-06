Сотрудники АО ТРК «Башкортостан» получили высокие награды на форуме «Медиайыйын»

Почти 600 представителей средств массовой информации собрались сегодня на форуме «Медиайыйын» в столице Башкирии. Мероприятие проводится по инициативе главы республики Радия Хабирова.

В рамках открытия форума журналистам вручили государственные и ведомственные награды. В числе награжденных и сотрудники АО ТРК «Башкортостан».

Благодарственные письма Президента России получили Вадим Габбасов, Динара Таймасханова, Артур Шамсутдинов. Благодарственные письма Агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан вручили Наилю Насырову, Артему Иванову, Юлии Набиевой, Гузель Хасановой, Ольге Шариповой. Ордена Салавата Юлаева удостоена Танзиля Ульмясбаева. Почетные грамоты Главы Республики Башкортостан получили Рафик Ахметшин, Руслан Батыргареев, Гульшат Бикбулатова и Анастасия Ильчибаева.