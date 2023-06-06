Радий Хабиров объявил об учреждении журналистской премии Главы Башкортостана

За честность и достоверность. Радий Хабиров объявил об учреждении журналистской премии Главы Республики Башкортостан. И это не единственная мера поддержки пишущей братии, которая была сегодня предложена на «Медиайыйыне». О том, как прошёл третий медиафорум средств массовой информации региона, – в нашем сюжете.

Фирменная безрукавка от RT в подарок главе республики. С изнанки исписана стихами тех, кто с 2014 года создает новую русскую фронтовую поэзию. Перед началом итогового заседания медиафорума Радий Хабиров ознакомился с экспозицией международного телеканала и выставкой, организованной в фойе государственного концертного зала «Башкортостан».

Сегодня здесь собралась одна большая команда, которая нацелена на созидание и движение вперёд. Это непростой, тернистый путь, на котором всегда были оппоненты, а с недавнего времени появились и враги. Страна переживает сложный период развития. Мы вместе с вами боролись с коронавирусной инфекцией, противостоим санкционному давлению, поддерживаем защитников Родины. Благодарю за это каждого из вас. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

«Будущее медиа. Борьба за умы». Именно эта тематика стала основной на «Медиайыйыне». В современных реалиях вопросы манипуляции сознанием людей становятся еще более актуальными.

Эта тематика актуальна как никогда, потому что идет борьба за умы, инфовойна, она накалилась, но важно понимать, что она началась не год-полтора назад. За наши умы коллективный Запад в том числе боролся десятилетиями. Анна Белкина, заместитель главного редактора телеканала RT

Журналисты RT находятся в гуще той самой информационной войны практически с момента создания телеканала, то есть на протяжении 18 лет. Заместитель главного редактора Анна Белкина приехала в Уфу поделиться с коллегами из Башкортостана опытом работы в условиях изменения геополитической ситуации. Работа медиафорума была организована по секциям.

В Уфу на форум «Медиайыйын-2023» приехал и председатель Союза журналистов России. Владимир Соловьев провёл для башкирских коллег мастер-класс. В общении с прессой федеральный гость отметил высокий уровень работников республиканских СМИ.

Очень сильные СМИ в Башкортостане, об этом известно и в профессиональных кругах, и по всей стране. Тем более у вас есть линейка СМИ для детей, юношества, разные направления. Владимир Соловьёв, председатель Союза журналистов России

Владимир Соловьев на форуме вручил Главе Башкортостана почетный знак Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом». Именно по инициативе Радия Хабирова в Уфе в третий раз проводится медиафорум. В этом году он собрал почти 600 представителей СМИ республики. Во время итогового заседания руководитель региона объявил о новой мере поддержки представителей пишущей братии.

Я предлагаю учредить премии Главы Республики Башкортостан – 20 штук на сумму 200-300 тыс. рублей, нужно определить. Основные показатели – достоверность, ответственность, мужество. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан