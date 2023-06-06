Радий Хабиров объявил об учреждении журналистской премии Главы Башкортостана

За честность и достоверность. Радий Хабиров объявил об учреждении журналистской премии Главы Республики Башкортостан. И это не единственная мера поддержки пишущей братии, которая была сегодня предложена на «Медиайыйыне». О том, как прошёл третий медиафорум средств массовой информации региона, – в нашем сюжете.
Фирменная безрукавка от RT в подарок главе республики. С изнанки исписана стихами тех, кто с 2014 года создает новую русскую фронтовую поэзию. Перед началом итогового заседания медиафорума Радий Хабиров ознакомился с экспозицией международного телеканала и выставкой, организованной в фойе государственного концертного зала «Башкортостан».
«Будущее медиа. Борьба за умы». Именно эта тематика стала основной на «Медиайыйыне». В современных реалиях вопросы манипуляции сознанием людей становятся еще более актуальными.
Журналисты RT находятся в гуще той самой информационной войны практически с момента создания телеканала, то есть на протяжении 18 лет. Заместитель главного редактора Анна Белкина приехала в Уфу поделиться с коллегами из Башкортостана опытом работы в условиях изменения геополитической ситуации. Работа медиафорума была организована по секциям.
В Уфу на форум «Медиайыйын-2023» приехал и председатель Союза журналистов России. Владимир Соловьев провёл для башкирских коллег мастер-класс. В общении с прессой федеральный гость отметил высокий уровень работников республиканских СМИ.
Владимир Соловьев на форуме вручил Главе Башкортостана почетный знак Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом». Именно по инициативе Радия Хабирова в Уфе в третий раз проводится медиафорум. В этом году он собрал почти 600 представителей СМИ республики. Во время итогового заседания руководитель региона объявил о новой мере поддержки представителей пишущей братии.
Также руководитель республики пообещал повысить размер журналистской премии имени Шагита Худайбердина до 500 тысяч рублей, а в фонд грантов главы региона для реализации проектов СМИ поручил добавить 50 миллионов рублей. В завершение своего выступления Радий Хабиров вручил лучшим представителям профессии государственные награды и почетные звания.