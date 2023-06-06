В Уфе открыли муниципальный филиал госфонда «Защитники Отечества»

Участники СВО и их близкие смогут получить помощь в режиме единого окна. В Уфе открыли муниципальный филиал госфонда «Защитники Отечества». Это уже вторая такая организация в столице республики. Ранее по поручению президента страны запустили региональное отделение.

На местах ветеранам, участникам СВО и их семьям окажут медицинскую, психологическую и юридическую помощь. Сегодня оба филиала осмотрел Глава Башкортостана. Радий Хабиров отметил важность создания таких организаций.

Мы посмотрели, как выстроена работа в филиале федерального госфонда, и как здесь. Для нас важно скоординировать работу федерального и муниципального фондов. Здесь сидят два федеральных координатора, которые прошли обучение. Хороший ремонт, сотрудники, которые пришли по зову души – другим сюда и не нужно идти, потому что сюда обращаются люди с психологическими травмами, после большого стресса. Думаю, фонд будет востребован, пока у нас два таких, дальше будем смотреть, нужно ли еще. Пока СВО не закончится, мы будем поддерживать наших воинов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Созданные в Уфе филиалы относятся к федеральной сети госфонда «Защитники Отечества». В Башкортостане были открыты собственные центры помощи защитникам СВО. Они располагаются в городах Стерлитамак, Нефтекамск, Сибай. Принцип работы тот же – единое окно. Также в организации могут обратиться те, кто сам желает оказать помощь. Открытие таких центров поможет военнослужащим адаптироваться после боевых действий в мирной жизни, а также семьям, которые потеряли близкого человека.

Если, например, человеку после госпиталя нужно оформить документы, инвалидность, а он даже не знает, куда пойти, с чего начать, то здесь он сможет получить максимальную информацию от специалистов.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Это реабилитация, психологическая поддержка, ребята возвращаются нервными, и нужны психологи. Я сужу по себе, я сам потерял много друзей, и когда возвращаешься, нужна поддержка.

Рим Разяпов, член боевого братства Республики Башкортостан, ветеран боевых действий в Афганистане
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