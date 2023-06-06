В Уфе открыли муниципальный филиал госфонда «Защитники Отечества»

Мы посмотрели, как выстроена работа в филиале федерального госфонда, и как здесь. Для нас важно скоординировать работу федерального и муниципального фондов. Здесь сидят два федеральных координатора, которые прошли обучение. Хороший ремонт, сотрудники, которые пришли по зову души – другим сюда и не нужно идти, потому что сюда обращаются люди с психологическими травмами, после большого стресса. Думаю, фонд будет востребован, пока у нас два таких, дальше будем смотреть, нужно ли еще. Пока СВО не закончится, мы будем поддерживать наших воинов.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан