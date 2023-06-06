Участники
СВО и их близкие смогут получить помощь в режиме единого окна. В Уфе открыли
муниципальный филиал госфонда «Защитники Отечества». Это уже вторая такая
организация в столице республики. Ранее по поручению президента страны
запустили региональное отделение.
На
местах ветеранам, участникам СВО и их семьям окажут медицинскую,
психологическую и юридическую помощь. Сегодня оба филиала осмотрел Глава Башкортостана.
Радий Хабиров отметил важность создания таких организаций.
Мы посмотрели, как
выстроена работа в филиале федерального госфонда, и как здесь. Для нас важно
скоординировать работу федерального и муниципального фондов. Здесь сидят два
федеральных координатора, которые прошли обучение. Хороший ремонт, сотрудники,
которые пришли по зову души – другим сюда и не нужно идти, потому что сюда
обращаются люди с психологическими травмами, после большого стресса. Думаю,
фонд будет востребован, пока у нас два таких, дальше будем смотреть, нужно ли
еще. Пока СВО не закончится, мы будем поддерживать наших воинов.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Созданные
в Уфе филиалы относятся к федеральной сети госфонда «Защитники Отечества». В
Башкортостане были открыты собственные центры помощи защитникам СВО. Они располагаются
в городах Стерлитамак, Нефтекамск, Сибай. Принцип работы тот же – единое окно.
Также в организации могут обратиться те, кто сам желает оказать помощь.
Открытие таких центров поможет военнослужащим адаптироваться после боевых
действий в мирной жизни, а также семьям, которые потеряли близкого человека.
Если, например,
человеку после госпиталя нужно оформить документы, инвалидность, а он даже не
знает, куда пойти, с чего начать, то здесь он сможет получить максимальную
информацию от специалистов.Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
Это реабилитация,
психологическая поддержка, ребята возвращаются нервными, и нужны психологи. Я
сужу по себе, я сам потерял много друзей, и когда возвращаешься, нужна
поддержка.Рим Разяпов, член боевого братства Республики Башкортостан, ветеран боевых действий в Афганистане