Радий Хабиров выступил на Всероссийском совещании руководителей органов ЗАГС

Уход в «цифру», свидетельство о рождении онлайн и запись на свадьбу через Госуслуги. Работники ЗАГСов подвели итоги своей работы. Впервые в Уфе состоялось всероссийское совещание с руководителями органов госрегистрации актов гражданского состояния. Радий Хабиров, открывая мероприятие, отметил важность работы ведомства. Ну а федеральные гости рассказали, в чем республика в лидерах среди субъектов страны.

Всего несколько касаний на смартфоне – и новорожденный уже официально появляется во всех базах данных. Родителям даже не нужно ходить в ЗАГС, тратя драгоценное время. Суперсервис заработал на Госуслугах в прошлом году и уже вывел Башкортостан в число лидеров по его использованию. Таким образом в республике зарегистрировали более 6 тысяч малышей.

Моя старая добрая знакомая долгие годы возглавляла службу ЗАГСа, и она говорила: «Самая лучшая работа на свете – это ЗАГС. Каждый день приходишь – у тебя праздник на работе. И плюс мужчин на работе нет, нервы никто не треплет». Я очень желаю вам обменяться мнениями, обменяться практиками. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Цифровизация, пожалуй, – одно из главных направлений для развития ЗАГСов. Сегодня каждая четвертая молодая пара бронирует дату свадьбы и подает заявление в электронном виде. По словам замруководителя федерального Минюста, в перспективе задача полностью отказаться от бумажного документооборота.

Мы дальше совместно с ФНС развиваем ЕГР ЗАГС, будем пытаться переходить на реестровую модель. В наш век цифровизации это неизбежно. Максим Бесхмельницын, заместитель министра юстиции России

Результатом такой работы стал перевод 15-миллионного архива в цифровой формат. В общей базе отныне все записи о рождении или браках начиная с 20-х годов прошлого века. Нужную информацию или справку не надо ждать неделями или месяцами, как было раньше. Документ можно получить в день обращения по типу единого окна.

Раньше если человек родился, допустим, в Костроме, а женился в Уфе, то надо было сделать письменный запрос в Кострому о своем рождении, а о браке – в Уфу в форме почтового отправления. А сейчас люди приходят и получают документ. Газиза Янбулатова, начальник уфимского городского отдела ЗАГС

На совещании регионы могли обменяться интересными практиками в деле повышения престижа семьи. К примеру, представители из Магаданской области рассказали о своем пилотном проекте «Репродуктивное здоровье».

На сегодня в республике действуют 74 ЗАГСа. По статистике, к их услугам ежегодно обращается каждый восьмой житель, чтобы зафиксировать, пожалуй, самые важные события в своей жизни. Ну а работники всегда готовы разделить с заявителем значимость этих моментов.