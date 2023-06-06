В Уфе стартовал международный турнир по шашкам стран ШОС

За звание лучшего на протяжении недели будут бороться представители России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана и не только. В первый день соревнований участники провели по две игры.

Комментаторы турнира переживают за выступление спортсменов наравне с самими участниками. Особенно когда судьба тура решается в дополнительной встрече. Так, международный гроссмейстер Жао Ханчин сумела переиграть представительницу своей страны и подругу по команде Ву Хайлан только уже после основного времени. Вообще для китайских шашистов это первое международное соревнование после снятия антиковидных ограничений. И в Уфе они впервые. В отличие от сильнейшего шашиста Латинской Америки Аллана Сильва. Спортсмен из Бразилии приезжает в республику уже в пятый раз.

Приятно снова быть в Уфе, это мой пятый приезд сюда. Мне нравится город, погода, люди. Я с радостью снова нахожусь здесь. Моим первым соперником на турнире стал Чижов, и до этого я изучал его матчи. Сыграть против него было моей мечтой.

Аллан Сильва, международный гроссмейстер /Бразилия/
Фото №1 - В Уфе стартовал международный турнир по шашкам стран ШОС

Но победить российского гроссмейстера Алексея Чижова бразильцу не удалось, хотя одно очко он все же заработал. Россию на международном турнире по шашкам стран Шанхайской организации сотрудничества представляют 8 спортсменов, среди которых десятикратный чемпион мира Александр Георгиев, действующая чемпионка мира среди женщин Матрена Ноговицына, семикратная чемпионка мира Тамара Тансыккужина. От республики выступают 6 спортсменов. Уверенно идет по турнирной сетке обладательница кубка мира Айгуль Идрисова.

В программе соревнований по стоклеточным шашкам – молниеносная игра (блиц), а также быстрая игра (рапид). Играют участники по круговой системе. Всего запланировано 15 туров. В первый день прошли два из них. Соревнования продлятся до 12 июня. Завтра участники международного турнира сыграют еще по пять игр.

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