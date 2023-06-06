В Уфе стартовал международный турнир по шашкам стран ШОС

За звание лучшего на протяжении недели будут бороться представители России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана и не только. В первый день соревнований участники провели по две игры.
Комментаторы турнира переживают за выступление спортсменов наравне с самими участниками. Особенно когда судьба тура решается в дополнительной встрече. Так, международный гроссмейстер Жао Ханчин сумела переиграть представительницу своей страны и подругу по команде Ву Хайлан только уже после основного времени. Вообще для китайских шашистов это первое международное соревнование после снятия антиковидных ограничений. И в Уфе они впервые. В отличие от сильнейшего шашиста Латинской Америки Аллана Сильва. Спортсмен из Бразилии приезжает в республику уже в пятый раз.
Но победить российского гроссмейстера Алексея Чижова бразильцу не удалось, хотя одно очко он все же заработал. Россию на международном турнире по шашкам стран Шанхайской организации сотрудничества представляют 8 спортсменов, среди которых десятикратный чемпион мира Александр Георгиев, действующая чемпионка мира среди женщин Матрена Ноговицына, семикратная чемпионка мира Тамара Тансыккужина. От республики выступают 6 спортсменов. Уверенно идет по турнирной сетке обладательница кубка мира Айгуль Идрисова.
В программе соревнований по стоклеточным шашкам – молниеносная игра (блиц), а также быстрая игра (рапид). Играют участники по круговой системе. Всего запланировано 15 туров. В первый день прошли два из них. Соревнования продлятся до 12 июня. Завтра участники международного турнира сыграют еще по пять игр.