В Уфе стартовал международный турнир по шашкам стран ШОС

За звание лучшего на протяжении недели будут бороться представители России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана и не только. В первый день соревнований участники провели по две игры.

Комментаторы турнира переживают за выступление спортсменов наравне с самими участниками. Особенно когда судьба тура решается в дополнительной встрече. Так, международный гроссмейстер Жао Ханчин сумела переиграть представительницу своей страны и подругу по команде Ву Хайлан только уже после основного времени. Вообще для китайских шашистов это первое международное соревнование после снятия антиковидных ограничений. И в Уфе они впервые. В отличие от сильнейшего шашиста Латинской Америки Аллана Сильва. Спортсмен из Бразилии приезжает в республику уже в пятый раз.

Приятно снова быть в Уфе, это мой пятый приезд сюда. Мне нравится город, погода, люди. Я с радостью снова нахожусь здесь. Моим первым соперником на турнире стал Чижов, и до этого я изучал его матчи. Сыграть против него было моей мечтой. Аллан Сильва, международный гроссмейстер /Бразилия/

Но победить российского гроссмейстера Алексея Чижова бразильцу не удалось, хотя одно очко он все же заработал. Россию на международном турнире по шашкам стран Шанхайской организации сотрудничества представляют 8 спортсменов, среди которых десятикратный чемпион мира Александр Георгиев, действующая чемпионка мира среди женщин Матрена Ноговицына, семикратная чемпионка мира Тамара Тансыккужина. От республики выступают 6 спортсменов. Уверенно идет по турнирной сетке обладательница кубка мира Айгуль Идрисова.