В Благовещенске провели День соседей

Праздник начался с награждения активных председателей домовых комитетов и жителей. Они получили благодарственные письма за чистоту и порядок многоквартирных домов и оформление придомовой территории.
Отметили и работу добросовестных работников управляющей организации. Также прошли разнообразные игры, конкурсы, мастер-классы. На празднике можно было попробовать свои силы в сдаче норм ГТО и написать письмо солдату.
Концерт для участников праздника подготовили коллективы Центра развития культуры и детской школы искусств. Жители накрыли большой стол прямо во дворе.