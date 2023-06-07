В Уфе завершилось первенство по спортивной акробатике «Акробатика – это…»

 Соревнования проходили при поддержке Федерации спортивной акробатики города Уфы и центра имени гимнастики Светланы Хоркиной. В турнире приняли участие 200 спортсменов от 5 до 12 лет. Участники выступали с индивидуальной программой по спортивной акробатике по пяти разрядам: начиная от 3 юношеского, заканчивая вторым взрослым.

Так получилось, что немногие знают, что есть такой замечательный вид спорта, как акробатика, путают её с художественной гимнастикой и другими. Мы решили показывать её очень яркой, насыщенной.

Анатолий Каретников, главный организатор первенства «Акробатика – это...»

Первые соревнования носили статус городских. Но уже в будущем на этой платформе планируется проведение республиканского открытого первенства по спортивной акробатике, участие в котором сможет принять любая спортивная команда Республики Башкортостан

Я занимаюсь два года, у меня прошла акробатика хорошо, я занимала два вторых места, два первых, я очень рада, что хожу на акробатику.

Надира Авхадеева, участница соревнований
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