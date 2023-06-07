В Уфе завершилось первенство по спортивной акробатике «Акробатика – это…»

Соревнования проходили при поддержке Федерации спортивной акробатики города Уфы и центра имени гимнастики Светланы Хоркиной. В турнире приняли участие 200 спортсменов от 5 до 12 лет. Участники выступали с индивидуальной программой по спортивной акробатике по пяти разрядам: начиная от 3 юношеского, заканчивая вторым взрослым.
Первые соревнования носили статус городских. Но уже в будущем на этой платформе планируется проведение республиканского открытого первенства по спортивной акробатике, участие в котором сможет принять любая спортивная команда Республики Башкортостан